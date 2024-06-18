Adalar'da minibüs tartışması! Bölge halkından tepki, İBB'den açıklama geldi

Adalar'da kullanılmaya başlanan elektrikli minibüslerle ilgili tartışma sürüyor. Yazar ve eğitimci Levent Kazak, sosyal medya hesabından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir çağrıda bulunarak şunları kaydetti:

"Faytonlar kalktıktan sonra gelen elektrikli araçlara dört senedir ruhsat alınamadı. Alternatif olarak 12 adet azman minibüs getirildi. Bunlar eski Magirus'lara benzeyen, Sarıyer-Beşiktaş, Kartal-Pendik arası çalışan minibüslerin bire bir aynıları, fakat elektriklisi. Bu taşıtlar adayı tanımayan, adaya hiç adımını atmamış bir ekip tarafından onaylanmış belli ki. Bu azman minibüsler yollara sığmıyor, iki minibüs yan yana geçemiyor; eşyanın tabiatına aykırı, yukarıda tarifi yapılan yollara sığmıyorlar. Olmuyor. Geçerken tüm yayaları, bisikletlileri yolun dışına itmek zorundalar. Kapasiteleri cüsseleri ile aynı oranda değil, şu anda hizmet eden minik otobüslerin taşıma kapasitesi ile aynı, ikisi de 13 kişi. Fark yok. Ama hacim olarak onların tam üç katı."

REKLAM "GERİ ÇEKMİŞLERDİ, TEKRAR ÇALIŞTIRILMAYA BAŞLANDI" Paylaşımında, "İETT Genel Müdürü İrfan Demet, tuhaf ihaleler sonucu bu araçları almak zorunda kaldıklarını, adalıların herhangi bir itirazıyla karşılaşmayan, mevcut küçük otobüslerin tescillerini uzatmaya çalışacaklarını söyleyerek ulaşım konusunda bundan sonra hep beraber karar verileceğinin sözünü verdi ve minibüsleri geri çekti" diyen Kazak şöyle devam etti:

"Üç gün evveline kadar da her şey yolundaydı. Tam bayram öncesi İETT sözünü tutmadı ve bu azman minibüsleri tekrar çalıştırmaya başladı. Protestolar yine başlayınca hiç olmaması gereken oldu ve İETT çevik kuvvetle halkı karşı karşıya getirdi. Adalılar bayramın ilk gününden beri gözaltına alınıyor, dayak yiyor. Bugün darp raporu alanlar var. Adalar belediyesi ise tam olarak halk ile İBB arasında kalmış durumda, hareket.

Kazak şöyle devam etti: "Adanın geleceğini belirleyecek böylesi kritik bir kararda Adalılar da söz sahibi olmalı ve katılımcılık esasına göre hareket edilmelidir. İETT verdiği sözü tutmalı, halk ile çevik kuvveti karşı karşıya getiren bu provokasyona son vermelidir. Adalılar gayet rasyonel, çözüm odaklı, doğayla uyumlu bir yaklaşım sunmakta ve bunu dışarıdan yapılan bir gözlem ile değil, içeride yaşayarak söylediğimi eklemek isterim. Yaşanan bu iletişim bozukluğunun ve dahi İETT'nin yürüttüğü bu berbat kriz yönetim politikasının ivedilikle son bulması gerekir. Sorunu yaşayan ile otoritenin bir araya gelip çözüm araması, sadece adaların değil, tüm ülkenin geleceğini olumlu yönde etkiler." REKLAM

İBB'DEN AÇIKLAMA YAPILDI İstanbul Büyükşehir Belediyesi de tartışmaların ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Diğer 38 ilçede olduğu gibi Adalar ilçesinde de toplu ulaşım hizmeti veriyor. Yasal zorunluluk olan bu hizmet, yaz aylarında günlük nüfusu 60 bini bulan Adalar için bir ihtiyaç. Kış aylarında da dezavantajlı Ada sakinleri için olmazsa olmaz. İBB, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 16 Ocak 2020 tarihli kararı ile Adalar’daki faytonları kaldırdı. Zaman kaybetmeden, toplu ulaşım için 40 adet 13 kişilik, elektrikli, L sınıfı tescilsiz araç ile toplu taşıma faaliyetlerine başlandı. Ancak bu araçların lisans süresi doldu. Bu kez de 12 farklı ülkede kullanılan ASELSAN ve KARSAN’ın ortak üretimi olan lisanslı, elektrikli, güvenlik donanımlarına sahip yeni araçlar hizmete alındı. "

"ESKİ ARAÇLARIN KULLANIM SÜRESİ DOLDU" "Mevcut 13 kişilik, elektrikli, L sınıfı tescilsiz araçların UKOME tarafından verilen kullanım izin süresi 30 Nisan 2024 tarihinde sona erdi. Bu nedenle yine elektrikli, sessiz ve çevreci olan ancak ilgili mevzuat gereği M sınıfı ve tescilli olması gereken araçlar hizmete alındı. İETT tarafından, Adalar’a özel olarak üretilmesi istenen yeni elektrikli araçlar için açılan ihalelere ulusal ve uluslararası araç üreticilerinin katılım sağlamaması sebebiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Sanayi İşbirliği Projesi kapsamında ASELSAN ve KARSAN’ın ortak üretimi olan lisanslı, elektrikli, güvenlik donanımlarına sahip araçlar alındı."

REKLAM "ELEKTRİKLİ VE SESSİZLER" "Hizmete alınan yeni, M sınıfı lisanslı araçlar 12 kişilik oturma kapasitesine sahip, sıfır emisyonlu, yüzde 100 elektrikli, engelli erişimine uygun, sessiz ve tek şarj ile 150 km menzilinde. Bu araçlar; Fransa, Almanya, İtalya, İsviçre, Polonya, Hırvatistan, Japonya, Portekiz, Romanya, İspanya, ABD ve Kanada’da da kullanılıyor. " "ULAŞIM BİR ZARURİYET" "Adalar ilçesinde toplu ulaşım hizmetinin verilmemesi, yasal olarak mümkün olmadığı gibi Adalar’da yaşayan farklı yaş ve farklı sağlık durumdaki insanların hastane - okul – mezarlık – sahil gibi istedikleri yere ulaşımlarının sağlanabilmesi açısından bir zorunluluk."

"RESMİ TATİLLERDE NÜFUS 60 BİNİ AŞIYOR" "16 kilometrekare alana sahip olan Adalar'da yaz ve kış gibi yılın farklı mevsimlerinde ulaşım tamamen yaya olarak sağlanamayacağı gibi resmi tatil günlerinde ve hafta sonlarında nüfusu 60 bini aşan Adalar’a gelen turistlerin de ulaşımının sağlanması gerekiyor."