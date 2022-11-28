Bozdağ'dan başörtüsü için çağrı 0:00 / 0:00

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliğine ilişkin, "Diliyorum ki bu süreci başlatanlar, Türkiye'nin gündemine yeniden bunu getirenler, Anayasa değişikliğine destek verme konusunda samimi davranırlar." dedi.

Bozdağ, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunca (TİHEK) Dedeman Otel'de düzenlenen "İnsan Hakları Kurulları Birinci Bölgesel Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, bugüne kadar yasal ve anayasal düzenlemelerle yasakların kaldırıldığını ifade etti.

Hak arama yollarının da artırıldığını aktaran Bozdağ, insan hakları alanında son 20 yılda önemli reformların hayata geçirildiğini belirtti.

Bilgi edinme, kişisel verilerin korunması ve idarenin denetimi alanında da tarihi adımların atıldığını anlatan Bakan Bozdağ, "Cumhurbaşkanımızla, AK Parti iktidarlarıyla ilgili insan hakları konularında konuşuyorlar, haksız, keyfi eleştiriler yapıyorlar. İnsan haklarından korkan bir lider, bir iktidar, devleti doğrudan vatandaşın denetimine açar mı? Kendini denetlesin diye yargı dışında onlarca kurum, organ, kurul oluşturur mu?" sorusunu yöneltti.

Bozdağ, son 20 yıldaki değişimin, insan hakları, hukuk devleti ve hürriyetler konusunda daha güvenli, daha güçlü bir Türkiye'ye doğru değişimi gösterdiğini dile getirdi.

Dil ve eğitim üzerindeki yasakların kaldırıldığını anımsatan Bozdağ, başörtüsü yasağı nedeniyle geçmişte çok sayıda kadının ve gencin hayallerinden vazgeçtiğini vurguladı.

Kadınlar arasında eşitliği hayata geçiren adımlar attıklarını kaydeden Bozdağ, Türk kadınları arasında kıyafetten dolayı hiç kimsenin ayrımcılık yapma cesaretinde bulunamayacağını belirtti.

Başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliğine ilişkin de açıklamalarda bulunan Bozdağ, bu konudaki çalışmanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulduğunu hatırlattı.

"TEK YOL ANAYASAL GÜVENCE"

Bozdağ, "Yakında bu teklif TBMM'ye sunulacak ve Meclisimizin iradesiyle de yasalaşma sürecine girecektir. Diliyorum ki bu süreci başlatanlar, Türkiye'nin gündemine yeniden bunu getirenler, Anayasa değişikliğine destek verme konusunda samimi davranırlar." ifadesini kullandı.

Anayasal güvencenin kanundan daha güçlü bir güvence olduğunun altını çizen Bozdağ, Anayasa değişikliğinin ancak nitelikli bir çoğunlukla yapılabileceğini bildirdi.

Adalet Bakanı Bozdağ, şöyle devam etti:

"Diyoruz ki niyetiniz samimiyse, bir daha Türkiye'nin gündemine başörtüsü, kılık kıyafet tartışması girsin istemiyorsanız, zaman değişince, iktidar değişince, imkan ve güç sahipleri farklılaşınca zulüm yeniden hak diye avdet etmesin istiyorsanız bunun tek yolu anayasal güvence. Gelin anayasal güvenceyi beraber sağlayalım. 'AK Parti bu konuyu şöyle yapıyor, böyle yapıyor' değerlendirmesine gerek yok. Bu konuyu Türkiye'nin gündemine Cumhurbaşkanımız getirmedi, AK Parti de getirmedi. Sayın Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin gündemine getirdi. Öyleyse gündeme getirdiğiniz konuya sahip çıkın, samimi olun, sözünüzün arkasında durun. Yasal güvenceye 'evet' deyip, anayasal güvenceye 'hayır' demek samimiyetsizliğin açık ilanıdır."

"Kadınlar arasında ayrımcılığı kaldıran güvenceyi anayasaya koymanın kime ne zararı var?" sorusunu yönelten Bozdağ, "Bu, falana yarar, filana yarar" hesabının insan hakları konusunda yapılamayacağını kaydetti.

Bozdağ, Türkiye'nin gündeminden bu konunun çıkarılması gerektiğini belirterek, "Aziz milletimize diyorum ki bu meseleye siz de sahip çıkın. Hangi partiden olursanız olun, partilerinizin yetkililerine 'evet' deyip anayasal güvenceyi hayata geçirme konusunda birlikte hareket etmeye onları zorlayın. Partilerimiz de umarız ki sözlerinin arkasında duran bir irade ortaya koyarlar." diye konuştu.

Programa, TİHEK Başkanı Muharrem Kılıç'ın yanı sıra Vali Mustafa Tutulmaz ile Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan da katıldı.