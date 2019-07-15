Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri kapsamında Adalet Bakanlığı, Ankara Hakimevi’nde “Demokrasi Zaferi, Türk Yargısı Demokrasinin Yanında” programı düzenledi. Programda bir konuşma yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 15 Temmuz 2016’da ülkemizin istiklaline ve istikbaline bir saldırı girişimi gerçekleştirildiğini belirtti.

“Türk yargısı da adliye koridorlarında cuntacılara karşı, darbecilere karşı gereken cezanın verilmesi için talimatlar vermiştir. Adliye koridorlarında Türk Yargısı demokrasi nöbetine o gece başlatmıştır ve bundan dolayı da Türk yargısına milletimiz adına gerçekten şükran borçluyuz” ifadelerini kullandı.

Yargının demokrasi nöbetini büyük bir özveriyle sürdürmeye devam ettiğini dile getiren Bakan Gül, “Bunu yaparken onların yaptığı gibi delil üreterek değil, delilden sanığa giderek ve adalet hukuk çerçevesinde yargılamalarını yapmaktadırlar. Çünkü bizim farkımız da esasen budur. Aliya izzetbegoviç'in dediği gibi biz onlara benzersek İşte o zaman asıl kaybetmiş oluruz bizim hukuk sınırımız bizim adalet sınırımız anayasa çerçevesi işte Türk yargısının sınırlarıdır ve buna göre hak eden hak ettiği cezayı almaktadır” değerlendirmesinde bulundu.

“TÜRK YARGISI RÜŞTÜNÜ İSBAT ETTİ”

Yargının rüştünü ispat ettiğini ifade eden Bakan Gül’ün diğer mesajları şöyle:

”Darbecilere selam duran, ‘sizi buraya tıkan güç böyle ceza almanızı istiyor’ diyen bir yargıdan; darbecileri yargılayan Türkiye Cumhuriyeti'nin ortadan kaldırmak isteyen hain FETÖ’cüleri, darbecileri yargılayan bir yargıya kavuşmak çok önemli bir gelişmedir. Bunu çekemeyenler Türk yargısına iftira atanları, Türk yargısının töhmet altında bırakanları da buradan şiddetli bir dille kınıyoruz. Türk Yargısı rüştünü ispat etmiştir, kendi gelişimini daha da ileriye götürecek şekilde yoluna devam etmektedir.

ÇANAKKALE RUHU 15 TEMMUZ’DA DA VARDI: Kurtuluş Savaşı'nda Çanakkale de işte bu ruh 15 temmuzda da vardı değerli arkadaşlar. Malazgirt'te Çanakkale'de olan bu ruhu işte 15 Temmuz'da da gördük bu vesileyle. Bu ülkenin bağımsızlığı için canını veren tüm şehitlerimizin Güneydoğu'dan Kurtuluş Savaşı'na, Afrin'den 15 Temmuz'a kadar tüm şehitlerimizi rahmetle minnetle yad ediyoruz.

TÜRK DEMOKRASİSİ İYİ BİR SINAV VERMİŞTİR:FETÖ ile yapılan mücadeleye de değinen Bakan Gül konuşmasında, örgütün takiyye üzerine kurulduğu ve kendisini çok iyi kamufle ettiğinin altını çizerek, “O gece bütün siyasi partiler görüşü ne olursa olsun demokrasiye sahip çıkmıştır. Türk demokrasi iyi bir sınav vermiştir. Genciyle, yaşlısıyla ve ideolojik duruşu ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti paydasında herkes bir araya gelmiştir.” dedi.

Kuran-ı Kerim tilaveti ve şehitler için yapılan duayla sona eren törene, Adalet Bakan Yardımcıları Cengiz Öner, Şaban Yılmaz ve Anayasa Mahkemesi Üyesi Selahaddin Menteş’in yanı sıra çok sayıda yargı mensubu katıldı.