Bakan Gül'den gündeme ilişkin açıklamalar

Her şey o uyurken oldu

Anadolu Yayıncılar Derneği'nin düzenlediği iftar programının ardından gazetecilerle bir araya gelerek sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, şunları söyledi:

İSTANBUL GEREKÇELİ KARARI: YSK kararı ile konuşuyor. Daha gerekçe paylaşılmadan herkes kararı yerden yere vurdu. Bundan sonra gerekçe üzerinden elbette hukuki değerlendirmeler yapılacaktır. YSK kararını vermiş, sözünü söylemiştir. Bundan sonra sözünü söyleyecek olan İstanbul halkıdır. Herkes halkın hakemliğine saygı duyacak.

AB SÜRECİ VE TERÖRÜN TANIMI: Bizim AB ile değerlendirme sürenin başarıyla sonuçlanması temel yaklaşımımızdır. Çok olumlu adımlar atmamıza rağmen AB'den olumlu yaklaşımlar görmedik. Bu konuda çabalarımızı sürdüreceğiz. Terörle mücadeleyi aksatmama yaklaşımındayız. Evrensel hukuku, ortak hukuku yerleştirmek için çalışmalarımıza özgüvenle devam edeceğiz. Ortak metinleri en kısa zamanda gündeme alacağız. Böylelikle vize muafiyeti konusunda tüm gereklilikleri tamamlamış olacağız. Bu konuda gelişme bekliyoruz.

MHP'NİN AF TEKLİFİ: Afla alakalı konu çok farklı. Şartlı tahliye, denetimli serbestlik gibi infaza dayalı gelişmeler çok farklı. Cumhurbaşkanımız ve Binali Yıldırım'ın da bu konuda açıklamaları oldu. Bu konu Meclis'in takdirinde, AK Parti yönetiminin takdirinde bir konu. Gündeme gelir mi, partimizin vereceği bir karardır.

ÖCALAN'IN AVUKATLARIYLA GÖRÜŞMESİ: (2 Mayıs ve 22 Mayıs görüşmeleri) Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesinin çözüm süreciyle bir ilgisi yok. Çözüm süreci diye bir değerlendirme yapılması doğru değil. İstanbul seçimiyle de alakası yok. Mahkeme kararıyla görüşmeye ilişkin hukuki engel kalkmış oldu. Bu çerçevede yapılan bir görüşme, ziyarettir. Mahkemece verilen bir izin sürecidir. Orayla bağlantılandırmak çok doğru değil. Dün (22 Mayıs) yine bir görüşme oldu. İlgili mahkemeler değerlendirecektir, takdir edecektir. Hukuki engel kalkınca izin veriliyor. (Görüşmelere ilişkin açıklamaları basında yer alacak mı?) Oradaki usuller bizim dışımızdaki hadiseler.

ADALET REFORMU: "Güven Veren Adalet" mottosuyla, katılımcı bir anlayışla hazırlanıyoruz. Yargının temel meselelerini konu ettik. Bu reform, 82 milyona uygulanacak. 82 milyon bir söz söylesin istedik. Yedi bölgede vatandaşımıza anket yaptık. Nasıl bir yargı, nasıl bir reform... Toplumun her kesimine, barolara sorduk. Daha güzel fikirlerin çıkmasına vesile oldu. Bu reform ne ilktir, ne sondur. Darbe girişiminden çıktık ülke olarak. Bundan sonra kişisel özgürlüklerin daha da genişletilmesi, yargı paketlerinin, reformların ortaya çıkacağı bir yol haritası ortaya koyacağız. Reformda yazılı bir kanun metni olmayacak; yol haritası olacak; irade beyanları olacak. Vizyonumuzu ortaya koyacağız.

SÜRESİZ NAFAKA: Gerçekten adil değil. Süreli, objektif, hakkaniyet ve adalet içinde düzenlenmesi gerekir. Düzenleme yaparken taraflardan birine yeni mağduriyetler getirmemek gerekir. Alt-üst sınır belirleniyor. Son aşamasına gelindi diyebiliriz. Çalışmamızı hemen hemen bitirdik. Alt-üst sınır, hakim ne kadar süre belirleyecek, çalışıyoruz. Aile hukukundan kaynaklı uyuşmazlıkların çözümünde tarafları ve çocukları örselemeden, nasıl çözülebilir? Buna bakıyoruz. Makul, Türkiye'deki realiteye uygun bir düzenleme çıkacaktır. Yakın bir sürede tamamlamış oluruz.