Bakan Gül'den gündeme ilişkin açıklamalar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Adalet Bakanı Gül'den Öcalan açıklaması

HABERTURK.COM

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İmralı'da bulunan terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesinin, mahkemece verilen bir izin sürecinin sonucu olduğunu, yeni bir çözüm süreci veya İstanbul seçimiyle alakasının olmadığını söyledi.

Bakan Gül'den gündeme ilişkin açıklamalar

 

Anadolu Yayıncılar Derneği'nin düzenlediği iftar programının ardından gazetecilerle bir araya gelerek sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, şunları söyledi:

İSTANBUL GEREKÇELİ KARARI: YSK kararı ile konuşuyor. Daha gerekçe paylaşılmadan herkes kararı yerden yere vurdu. Bundan sonra gerekçe üzerinden elbette hukuki değerlendirmeler yapılacaktır. YSK kararını vermiş, sözünü söylemiştir. Bundan sonra sözünü söyleyecek olan İstanbul halkıdır. Herkes halkın hakemliğine saygı duyacak.

 

AB SÜRECİ VE TERÖRÜN TANIMI: Bizim AB ile değerlendirme sürenin başarıyla sonuçlanması temel yaklaşımımızdır. Çok olumlu adımlar atmamıza rağmen AB'den olumlu yaklaşımlar görmedik. Bu konuda çabalarımızı sürdüreceğiz. Terörle mücadeleyi aksatmama yaklaşımındayız. Evrensel hukuku, ortak hukuku yerleştirmek için çalışmalarımıza özgüvenle devam edeceğiz. Ortak metinleri en kısa zamanda gündeme alacağız. Böylelikle vize muafiyeti konusunda tüm gereklilikleri tamamlamış olacağız. Bu konuda gelişme bekliyoruz.

MHP'NİN AF TEKLİFİ: Afla alakalı konu çok farklı. Şartlı tahliye, denetimli serbestlik gibi infaza dayalı gelişmeler çok farklı. Cumhurbaşkanımız ve Binali Yıldırım'ın da bu konuda açıklamaları oldu. Bu konu Meclis'in takdirinde, AK Parti yönetiminin takdirinde bir konu. Gündeme gelir mi, partimizin vereceği bir karardır.

ÖCALAN'IN AVUKATLARIYLA GÖRÜŞMESİ: (2 Mayıs ve 22 Mayıs görüşmeleri) Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesinin çözüm süreciyle bir ilgisi yok. Çözüm süreci diye bir değerlendirme yapılması doğru değil. İstanbul seçimiyle de alakası yok. Mahkeme kararıyla görüşmeye ilişkin hukuki engel kalkmış oldu. Bu çerçevede yapılan bir görüşme, ziyarettir. Mahkemece verilen bir izin sürecidir. Orayla bağlantılandırmak çok doğru değil. Dün (22 Mayıs) yine bir görüşme oldu. İlgili mahkemeler değerlendirecektir, takdir edecektir. Hukuki engel kalkınca izin veriliyor. (Görüşmelere ilişkin açıklamaları basında yer alacak mı?) Oradaki usuller bizim dışımızdaki hadiseler.

ADALET REFORMU: "Güven Veren Adalet" mottosuyla, katılımcı bir anlayışla hazırlanıyoruz. Yargının temel meselelerini konu ettik. Bu reform, 82 milyona uygulanacak. 82 milyon bir söz söylesin istedik. Yedi bölgede vatandaşımıza anket yaptık. Nasıl bir yargı, nasıl bir reform... Toplumun her kesimine, barolara sorduk. Daha güzel fikirlerin çıkmasına vesile oldu. Bu reform ne ilktir, ne sondur. Darbe girişiminden çıktık ülke olarak. Bundan sonra kişisel özgürlüklerin daha da genişletilmesi, yargı paketlerinin, reformların ortaya çıkacağı bir yol haritası ortaya koyacağız. Reformda yazılı bir kanun metni olmayacak; yol haritası olacak; irade beyanları olacak. Vizyonumuzu ortaya koyacağız.

SÜRESİZ NAFAKA: Gerçekten adil değil. Süreli, objektif, hakkaniyet ve adalet içinde düzenlenmesi gerekir. Düzenleme yaparken taraflardan birine yeni mağduriyetler getirmemek gerekir. Alt-üst sınır belirleniyor. Son aşamasına gelindi diyebiliriz. Çalışmamızı hemen hemen bitirdik. Alt-üst sınır, hakim ne kadar süre belirleyecek, çalışıyoruz. Aile hukukundan kaynaklı uyuşmazlıkların çözümünde tarafları ve çocukları örselemeden, nasıl çözülebilir? Buna bakıyoruz. Makul, Türkiye'deki realiteye uygun bir düzenleme çıkacaktır. Yakın bir sürede tamamlamış oluruz.

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Mavi kategorideki MLKP'li terörist Ümit Emrah Köse yakandı
GÜNDEMMavi kategorideki terörist yakalandı
Abdest nasıl alınır? Namaz abdesti nasıl alınır? 24 Mayıs 2019 Cuma
GÜNDEMAbdest nasıl alınır?
Diyanet 2019: Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekattır?
GÜNDEMCuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?
ALES sonuçları 2019! ÖSYM ALES sınav sonuçları sorgulama ekranı için tıklayın
GÜNDEMMerakla beklenen sonuçlar açıklandı!
Boğaz'a çamur aktı!
GÜNDEMBoğaz'a çamur aktı!
Balık tutarken, elektrik akımına kapıldı!
GÜNDEMOltası elektrik tellerine takıldı!
İki belediye otobüsü ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı
GÜNDEMSarıyer'de otobüsler ile minibüs çarpıştı
İzmir Cuma namazı saati 24 Mayıs 2019! İzmir'de Cuma saati kaçta?
GÜNDEMİzmir cuma namazı saati
Bursa Cuma namazı saat kaçta? 24 Mayıs Diyanet Bursa Cuma namaz vakti
GÜNDEM24 Mayıs Bursa Cuma namazı saat kaçta?
Diyarbakır'da 1400 yıllık dini motifli kitap ele geçirildi!
GÜNDEM14 asırlık dini kitabı satacaklardı!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X