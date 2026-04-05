Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Adalet Bakanı Gürlek'ten 5 Nisan Avukatlar Günü mesajı | Son dakika haberleri

        Adalet Bakanı Gürlek'ten 5 Nisan Avukatlar Günü mesajı

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, hukukun rehberliğinde vatandaşların haklarını savunarak adaletin gerçekleşmesine katkı sunan avukatların her daim yanında yer alacaklarını ve avukatlık mesleğini daha da güçlendirecek adımları kararlılıkla hayata geçireceklerini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2026 - 10:44 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        5 Nisan Avukatlar Günü mesajı

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından paylaştığı video mesajda, adaletin tesis edilmesinde büyük bir fedakarlıkla görev yapan avukatların 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutladığını belirtti.

        AA'da yer alan habere göre yargının kurucu unsurlarından olan ve savunmayı temsil eden avukatların, bilgi ve vicdanıyla kamu hizmeti niteliğinde önemli bir görevi yerine getirdiğine dikkati çeken Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

        "Hukukun üstünlüğü çerçevesinde yürüttükleri bu görev, adil yargılanma hakkının korunmasına önemli katkılar sunmaktadır. Vatandaşlarımızın haklarını savunmak adına emek veren avukatlarımızın gayreti, yargı hizmetlerinin etkinliği ve güvenilirliği açısından büyük önem taşımaktadır. Daha hızlı işleyen ve güven veren yargı sistemi hedefi doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmalarda tüm hukuk camiamızın katkısını önemsiyoruz. Hukukun rehberliğinde vatandaşlarımızın haklarını savunarak adaletin gerçekleşmesine katkı sunan avukatlarımızın her daim yanında yer alacak, avukatlık mesleğini daha da güçlendirecek adımları kararlılıkla hayata geçireceğiz."

        Fotoğraf: İHA

        ÖNERİLEN VİDEO

        İlaçta euro kuru artırıldı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'ın görevden aldığı generalden sert mesaj
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran’da kritik kurtarma operasyonunda yaşananlar
        Kadıköy'de dev kapışma: İşte muhtemel 11'ler!
        Kimyager genç kadın ölmeden önce polisi aradı!
        Epstein dosyası sessizliğini bozdu
        Yağmurlar devam ediyor! Yurdun büyük bölümü yağışlı!
        ABD, İngiltere ve Almanya'da en çok değer verilen 3 şey ne?
        Rusya 198 kişiyi tahliye etti
        Kimliği gizli kaldı
        Her 10 bebekten 8'i bu iki kıtada doğacak
        Zirvede "Fırtına" çıktı!
        Trabzonspor 882 günlük hasrete son verdi!
        Bozbey görevinden uzaklaştırıldı
        Maç sonu saha karıştı, Abdülkerim kızardı!
        Futbolcu cinayetinde kritik detaylar
        Almanya'da askerlik için yeni düzenlemeler
        Çağrı Bey ilk sondajına başlıyor
        Özel halk otobüsü üst geçide çarptı: 5 ölü, 14 yaralı!
        "İstanbul, Dubai'ye alternatif olabilir"