        Adalet Bakanı Gürlek, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şentürk'le bir araya geldi

        Adalet Bakanı Gürlek, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şentürk'le bir araya geldi

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk'le bakanlıkta bir araya geldi. Gürlek, ziyaret için teşekkür etti

        Giriş: 13.02.2026 - 19:33 Güncelleme: 13.02.2026 - 19:33
        Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını kabul etti
        Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk'le görüştü.

        Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Muhsin Şentürk'le bakanlığımızda bir araya geldik. Nazik ziyareti için kendisine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ankara'da oyuncak tabancayla insanları korkutan 4 şüpheliye gözaltı

        Ankara'da sokaktaki insanları oyuncak tabancayla korkutan ve görüntüleri sanal medyada paylaşılan motosikletli 4 şüpheli, gözaltına alındı. (DHA)

