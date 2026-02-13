Adalet Bakanı Gürlek, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şentürk'le bir araya geldi
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk'le bakanlıkta bir araya geldi. Gürlek, ziyaret için teşekkür etti
Giriş: 13.02.2026 - 19:33 Güncelleme: 13.02.2026 - 19:33
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk'le görüştü.
Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Muhsin Şentürk'le bakanlığımızda bir araya geldik. Nazik ziyareti için kendisine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
