        Adalet Bakanı Tunç, 2025'te yargı alanında yapılan faaliyetleri paylaştı | Son dakika haberleri

        Adalet Bakanı Tunç, 2025'te yargı alanında yapılan faaliyetleri paylaştı

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargıda dijital dönüşüm ve alternatif çözümlerle adalete erişimin hızlandığını açıkladı. 2025'te 1,78 milyon e‑duruşma, 1,46 milyon SEGBİS görüşmesi ve 86 milyon e‑tebligat yapıldı. 766 yeni mahkeme kuruldu, noter sayısı 2.385'e çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2026 - 22:42 Güncelleme: 01.01.2026 - 22:42
        2025 yargı faaliyetlerini paylaştı
        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, teknolojinin tüm imkanlarından faydalanarak adaleti daha erişilebilir hale getirdiklerini, yerli ve milli imkanlarla geliştirdikleri proje ve uygulamalarla işlemleri hızlandırdıklarını, zamandan, kaynaklardan ve masraflardan tasarruf sağladıklarını belirtti.

        Yargıda dijital dönüşüm kapsamında, 61 kurum ile 202 işlemle ilgili entegrasyon sağlandığını belirten Tunç, bu sayede 26 milyon kullanıcıya erişildiğini bildirdi.

        Ses ve görüntü bilişim sistemiyle (SEGBİS) 2025'te 1 milyon 457 bin 279 görüşme yapıldığını belirten Tunç, bu kapsamda 2013'ten itibaren yapılan görüşme sayısının ise 7 milyon 342 bin 901'e ulaştığını ifade etti.

        Tunç, 2025'te 86 milyon 180 bin e-tebligat yapılırken 2015'ten itibaren yapılan e-tebligat sayısının ise 350 milyon 875 bin olduğunu kaydetti.

        2025'te 1 milyon 777 bin 137 e-duruşma yapıldığı bilgisini paylaşan Tunç, 2020'den bu yana 4 milyon 402 bin 88 e-duruşma düzenlendiğini bildirdi.

        "ADALETTE ERİŞİMİ GÜÇLENDİRDİK"

        Bakan Tunç, hukuk sistemine kazandırdıkları alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleriyle adalete erişimi güçlendirdiklerini vurgularken, anlaşmazlıkları dostane bir şekilde çözerek toplumsal barışa katkı sunduklarını aktardı.

        2025'te arabuluculukla 1 milyon 124 bin 200, uzlaştırmayla ise 203 bin 251 dosyada anlaşma sağladıklarını belirten Tunç, arabuluculukta 2013'ten günümüze 8 milyon 869 bin 290 dosyada 5 milyon 234 bin 884 anlaşma, uzlaştırmada 2017'den günümüze 2 milyon 429 bin 192 dosyada 2 milyon 15 bin 570 uzlaşma sağlandığını ifade etti.

        Adaletin en etkin şekilde tesisi, yargılamaların makul sürede gerçekleştirilmesi ve mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Tunç, 2025'te adli ve idari yargıda 766 yeni mahkeme kurarak, 2002'de 3 bin 727 olan mahkeme sayısını, 9 bin 438'e çıkardıklarını bildirdi.

        Bölge adliye mahkemelerini 17 bölgede, bölge idare mahkemelerini 12 bölgede faaliyete geçirdiklerini kaydeden Tunç, 2002'de 986 olan ihtisas mahkemelerinin sayısını 2025'te 2 bin 923'e çıkardıklarını belirtti.

        -"NOTERLİK KURUMUNU GÜÇLENDİRMEYE, HİZMETLERİN STANDARDINI YÜKSELTMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

        Adaletin tesisine, mahkemelerin iş yükünün azalmasına ve toplumsal barışın sağlanmasına önemli katkı sunan noterliğin, hukuk sisteminin temel taşlarından olduğunu ifade eden Tunç, noterlik hizmetlerini geliştirmek ve vatandaşların işlemlerini kolaylaştırmak için önemli düzenlemeleri hayata geçirdiklerini ve noterlik kurumunu güçlendirmeye, hizmetlerin standardını yükseltmeye devam edeceklerini bildirdi.

        Tunç, 2002'de 1231 olan noterlik sayısının 2025'te 2 bin 385'e ulaştığı bilgisini verdi.

        Nöbetçi noterlik kapsamında, 2025'te 761 bin 719, 2019'dan bugüne kadar 4 milyon 103 bin 863 işlem yapıldığını belirten Tunç, yurt içinde bir noterde yapılan işlemin başka yerdeki bir noterden alınabilmesi kapsamında 2025'te 476 bin 972, 2019'dan bugüne kadar 1 milyon 208 bin 137 işlem yapıldığını kaydetti.

        Yurt dışı konsolosluklarda düzenlenen noterlik işlem örneklerinin Türkiye'deki noterliklerden alınmasının sağlandığını bildiren Tunç, bu kapsamda 2025'te 74 bin 97, 2019'dan bugüne kadar 376 bin 215 işlem gerçekleştirildiğini belirtti.

        Tunç, güvenli ödeme sistemiyle noterlik işlemlerindeki para alışverişlerinde yaşanan sorunların ve dolandırıcılığın da önüne geçtiklerini bildirdi.

        #Yılmaz Tunç
        #2025 yargı faaliyetleri
        #haberler
