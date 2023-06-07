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Adalet Bakanı Tunç: Atalay'ın davası dokunulmazlık kapsamı dışında

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan TİP Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay ile ilgili, "Gezi Davası anayasal düzenle ilgili bir konu. Anayasanın 14'üncü maddesindeki dokunulmazlık kapsamı dışında olan dosyalardan. Tabii ki bunun takdiri Meclis Başkanlığımız ile Yargıtay arasında yapılacak yazışmalar sonrası ortaya çıkacaktır" ifadelerini kullandı

Adalet Bakanı Tunç'tan son dakika
DHA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gezi Davası yargılamasında 18 yıl hapis cezası alan ve Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan TİP Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın durumuyla ilgili, "Gezi Davası anayasal düzenle ilgili bir konu. Anayasanın 14'üncü maddesindeki dokunulmazlık kapsamı dışında olan dosyalardan. Tabii ki bunun takdiri Meclis Başkanlığımız ile Yargıtay arasında yapılacak yazışmalar sonrası ortaya çıkacaktır" dedi.

DHA'da yer alan habere göre Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM'de yemin ettikten sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Yargı ve adalet alanında çok sayıda reform yaptıklarını belirten Tunç, "Bu reform süreci kesintisiz devam edecek ve ülkemizin demokratikleşmesi noktasındaki çıtayı 21 yılda nasıl yükseltmişsek, yine yükseltmeye devam edeceğiz. Bir taraftan ülkemizin kalkınması devam ederken ülkemizin demokratikleşmesi de; demokrasimizin standardının daha yükselmesi anlamında, hukuk devleti ilkesinin daha da güçlenmesi anlamında, insan hak ve hürriyetlerinin önüne çıkabilecek engelleri kaldırma noktasında elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz" dedi.

"MİLLETİMİZ DEMOKRATİK, SİVİL BİR ANAYASAYI HAK EDİYOR"

Bu süreçte yeni anayasa ile ilgili sorular da sorulduğunu söyleyen Bakan Tunç, "Geçtiğimiz yıllarda Anayasamızda çok önemli değişiklikler gerçekleştirmiştik. Tabii ki Anayasamızın yapılış süreci, darbe sonrası yapılması ve yapanların darbeci olması bile anayasa değişikliğine ihtiyaç olduğunu gösterir. Milletimiz demokratik, sivil bir anayasayı hak ediyor. Temennimiz, Meclisteki bütün siyasi partilerin bu konuda bir araya gelmesi ve uzlaşması. Elbette ki bu noktadaki çalışmalar da Meclisimizin takdirindedir. Biz Adalet Bakanlığı olarak bu konuda destek vermeye hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum" diye konuştu.

Bundan sonra da yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığı konusunda gereken hassasiyeti göstermeye devam edeceklerini vurgulayan Tunç, "Milletimizin yargı hizmetlerinden daha etkin bir şekilde yararlanabilmesi için geçtiğimiz dönemlerde 7 tane yargı reformu yasalaştırmıştık. İnsan Hakları Eylem Planı'ndaki takvime göre gerçekleştirdiğimiz çok önemli düzenlemeler olmuştu. O takvimde uzun vadeli gerçekleştirilecek hususlar vardı. Şimdi onları gündemimize alırız, Meclisimizin takdirine sunarız. Burada tabii ki yasama yetkisi münhasıran milletvekillerine ait. Biz de bakanlık olarak milletvekillerimize her zaman teknik destek noktasında, yargı dünyasından gelen talepler noktasında, yine vatandaşlarımızdan gelen talepler noktasında güven veren bir adalet sisteminin tesisiyle ilgili mesafeyi katetmeye devam ederiz" ifadelerini kullandı.

"ATALAY'IN DOSYASI DOKUNULMAZLIK KAPSAMI DIŞINDA"

Bakan Tunç, cezaevindeki TİP Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın durumuyla ilgili de "Onunla ilgili yargı süreci devam ediyor. TBMM Başkanlığı'na başvurular var ve Başkanlık bu başvurular neticesinde elbette ki o yargı süreciyle ilgili gelen cevaplara göre hareket edecektir. Yargıtay'da görülen bir dava. Hüküm verilmiş ve hükümlü olarak dosyası devam ediyor. Gezi Davası anayasal düzenle ilgili bir konu. Anayasanın 14'üncü maddesindeki dokunulmazlık kapsamı dışında olan dosyalardan. Tabii ki bunun takdiri Meclis Başkanlığımız ile Yargıtay arasında yapılacak yazışmalar sonrası ortaya çıkacaktır" dedi.

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