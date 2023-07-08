Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Covid 19 izninde olan hükümlüler için önemli açıklama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabında "31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla Covid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, tekrar cezaevine dönmeyecek ve kalan sürelerini denetimli serbestlik altında infaz edecektir" açıklamasında bulundu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Covid 19 izninde olan hükümlülerin geri dönmeyeceğini açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımında Bakan Tunç, "TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün kabul edilen kanun teklifine göre;

•31/7/2023 tarihi itibarıyla Covid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, tekrar cezaevine dönmeyecek ve kalan sürelerini denetimli serbestlik altında infaz edecektir.

•31/7/2023 tarihi itibarıyla kapalı ceza infaz kurumunda bulunan ve cezasının belirli bir süresini bu kurumlarda geçiren hükümlüler ise iyi halli olmak şartıyla 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilecektir.

•Ayrıca, bu hükümlüler cezalarının süresine göre en az 3 ay açık ceza infaz kurumunda kalmak şartıyla 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilecektir." ifadesini kullandı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün kabul edilen kanun teklifine göre;

•31/7/2023 tarihi itibarıyla Covid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, tekrar cezaevine dönmeyecek ve kalan sürelerini denetimli serbestlik… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) July 7, 2023

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.