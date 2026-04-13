        Haberler Bilgi Gündem ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI! 2026 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri açıklandı mı, şartları neler?

        Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı yapıyor! İşte başvuru tarihleri ve şartları

        Adalet Bakanlığı'nın uzun süredir beklenen 15 bin personel alımı için geri sayım başladı. Kamuya atanmak isteyen binlerce adayın yakından takip ettiği süreçte, adliyeler ve ceza infaz kurumlarına yapılacak alımlar büyük heyecan yarattı. Başvuru takvimi ve kadro dağılımına ilişkin detayların kısa süre içinde netleşmesi beklenirken, özellikle ceza infaz kurumlarına yapılacak alımlar dikkat çekiyor. Peki Adalet Bakanlığı başvuruları ne zaman başlayacak, süreç nasıl işleyecek? İşte bilgiler...

        Giriş: 13 Nisan 2026 - 16:03 Güncelleme:
        1

        Kamu personeli olmak isteyenler için kritik süreç başlıyor. Adalet Bakanlığı’nın 15 bin kişilik dev alımıyla birlikte adliyeler ve ceza infaz kurumlarında önemli bir istihdam kapısı açılacak. Başvuruların ne zaman başlayacağı ve hangi kadrolara alım yapılacağı merak konusu olurken, adaylar gözlerini yapılacak resmi açıklamaya çevirdi. İşte detaylar...

        2

        ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

        Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre kapsamlı personel alımına ilişkin ilan metninde son aşamaya gelindi ve detayların kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

        3

        Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde yayımlanacağı belirtilen başvuru kılavuzunda kadro dağılımı, kontenjan sayıları ile genel ve özel başvuru şartları ayrıntılı şekilde yer alacak. Sürecin resmen başlamasının ardından lise, ön lisans ve lisans mezunu adaylar başvurularını e-Devlet sistemi ya da Adalet Bakanlığının resmi internet platformları üzerinden gerçekleştirebilecek.

        4

        HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK?

        Merkez teşkilatı, adliyeler ve özellikle ceza infaz kurumlarındaki personel açığını kapatmayı hedefleyen alım, geniş bir meslek grubunu kapsıyor. Açılması beklenen kadrolar şunlar:

        5

        İnfaz ve Koruma Memuru (İKM)

        Zabıt Katibi ve Ceza İnfaz Kurumu Katibi (Büro Personeli)

        Mübaşir

        Koruma ve Güvenlik Görevlisi

        Teknisyen ve Tekniker

        Hemşire ve Sağlık Teknikeri

        Psikolog ve Sosyal Çalışmacı

        Mühendis ve İstatistikçi

        İşaret Dili Tercümanı

        Destek Personeli (Aşçı, şoför, hizmetli ve kaloriferci)

        ABD'nin Hürmüz ablukasına saatler kaldı
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        WSJ: İran ile ABD arasında diplomasi kapısı hala açık
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Yerli araç satışları yükselişe geçti
        Eski eşini ve kızını katletmişti! Firari caniden haber var!
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        80 milyar dolarlık Dünya Kupası
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        Aynı evde 11 yıl sonra ikinci facia! Bir aile yok oldu!
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü
        Babasının izinde
        O anlar kamerada... İnşaat demirleri Otomobile 'ok' gibi saplandı!
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        81 il 'insan' olsaydı nasıl görünürdü?
        "Buruk'un başı çok ağrıyacak!"
        Neden her akşam aynı yemeği yiyemiyoruz?
        'Altına Hücum Dönemi' başladı
        Ünlü oyuncu altın madalya kazandı
