Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı yapıyor! İşte başvuru tarihleri ve şartları
Adalet Bakanlığı'nın uzun süredir beklenen 15 bin personel alımı için geri sayım başladı. Kamuya atanmak isteyen binlerce adayın yakından takip ettiği süreçte, adliyeler ve ceza infaz kurumlarına yapılacak alımlar büyük heyecan yarattı. Başvuru takvimi ve kadro dağılımına ilişkin detayların kısa süre içinde netleşmesi beklenirken, özellikle ceza infaz kurumlarına yapılacak alımlar dikkat çekiyor. Peki Adalet Bakanlığı başvuruları ne zaman başlayacak, süreç nasıl işleyecek? İşte bilgiler...
Kamu personeli olmak isteyenler için kritik süreç başlıyor. Adalet Bakanlığı’nın 15 bin kişilik dev alımıyla birlikte adliyeler ve ceza infaz kurumlarında önemli bir istihdam kapısı açılacak. Başvuruların ne zaman başlayacağı ve hangi kadrolara alım yapılacağı merak konusu olurken, adaylar gözlerini yapılacak resmi açıklamaya çevirdi. İşte detaylar...
ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre kapsamlı personel alımına ilişkin ilan metninde son aşamaya gelindi ve detayların kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.
Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde yayımlanacağı belirtilen başvuru kılavuzunda kadro dağılımı, kontenjan sayıları ile genel ve özel başvuru şartları ayrıntılı şekilde yer alacak. Sürecin resmen başlamasının ardından lise, ön lisans ve lisans mezunu adaylar başvurularını e-Devlet sistemi ya da Adalet Bakanlığının resmi internet platformları üzerinden gerçekleştirebilecek.
HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK?
Merkez teşkilatı, adliyeler ve özellikle ceza infaz kurumlarındaki personel açığını kapatmayı hedefleyen alım, geniş bir meslek grubunu kapsıyor. Açılması beklenen kadrolar şunlar:
İnfaz ve Koruma Memuru (İKM)
Zabıt Katibi ve Ceza İnfaz Kurumu Katibi (Büro Personeli)
Mübaşir
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
Teknisyen ve Tekniker
Hemşire ve Sağlık Teknikeri
Psikolog ve Sosyal Çalışmacı
Mühendis ve İstatistikçi
İşaret Dili Tercümanı
Destek Personeli (Aşçı, şoför, hizmetli ve kaloriferci)