Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI 2026: Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alımı kadro ve branş dağılımı detayları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ne zaman?

        ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI 2026: Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alımı kadro ve branş dağılımı detayları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ne zaman?

        2026 yılında kamuya girmek isteyen binlerce adayın gündeminde yer alan Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ile ilgili son gelişmeler netleşmeye başladı. Cumhurbaşkanı tarafından duyurulan dev alım için gözler başvuru takvimine çevrilirken, kadro dağılımı da büyük ölçüde belli oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Mayıs 2026 - 10:16 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2026’da kamu personeli olmak isteyen adayların yakından takip ettiği Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımına ilişkin yeni gelişmeler ortaya çıkmaya başladı. Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan bu büyük istihdam hamlesi sonrası gözler başvuru tarihine çevrilirken, alınacak kadroların dağılımı da netlik kazanmaya başladı. İşte sürece dair öne çıkan ayrıntılar…

        2

        ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

        Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak 15 bin personel alımının 2026 yılı içerisinde tamamlanması planlanıyor. Yetkililerden yapılan açıklamalara göre alımların yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

        Ancak şu an için başvuru tarihleri henüz resmi olarak açıklanmadı. Bu nedenle adaylar, yayımlanacak resmi ilan ve başvuru takvimini yakından takip ediyor.

        Öte yandan kulislerde başvuruların yıl içerisinde ilanla birlikte başlamasının beklendiği konuşulsa da, net tarih ve başvuru süreci yalnızca Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak resmi duyuruyla kesinlik kazanacak.

        3

        ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI

        Zabıt Kâtibi: 5.259 kişi

        İnfaz ve Koruma Memuru (İKM): 4.508 kişi

        Destek Personeli: 1.300 kişi

        Mübaşir: 1.041 kişi

        İcra Kâtibi: 900 kişi

        Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 524 kişi

        Psikolog: 410 kişi

        Teknisyen: 322 kişi

        Büro Personeli: 316 kişi

        Hemşire: 286 kişi

        Sosyal Çalışmacı: 90 kişi

        4
        ÖNERİLEN VİDEO

        CHP için 'mutlak butlan' kararı çıktı

        İstinafın verdiği kararla mutlak butlan kararı CHP için çıktı.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Adalet Bakanı Gürlek: Herkes sürece saygı duymalı
        Adalet Bakanı Gürlek: Herkes sürece saygı duymalı
        Lütfü Savaş: Türk siyasetine hayırlı olsun
        Lütfü Savaş: Türk siyasetine hayırlı olsun
        Yüzyıllar süren akraba evliliklerinin bedeli ‘Habsburg çenesi’ oldu
        Yüzyıllar süren akraba evliliklerinin bedeli ‘Habsburg çenesi’ oldu
        Dursun Özbek'ten HT Spor'a özel açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten HT Spor'a özel açıklamalar!
        Özbek'ten Icardi ve Osimhen açıklaması!
        Özbek'ten Icardi ve Osimhen açıklaması!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Hande Çinkitaş cinayetinde flaş gelişme! Katil baba yakalandı!
        Hande Çinkitaş cinayetinde flaş gelişme! Katil baba yakalandı!
        Jesus'tan flaş Fenerbahçe açıklaması!
        Jesus'tan flaş Fenerbahçe açıklaması!
        Milli futbolcu baba oluyor
        Milli futbolcu baba oluyor
        "Bizi daha üretken kılacak"
        "Bizi daha üretken kılacak"
        Annesinin katledildiğini en büyük çocuk bildirdi!
        Annesinin katledildiğini en büyük çocuk bildirdi!
        Tecil düzenlemesinde gözler Maliye'de
        Tecil düzenlemesinde gözler Maliye'de
        Trump'tan Küba'ya: İnsani bir temelde yardım etmek istiyorum
        Trump'tan Küba'ya: İnsani bir temelde yardım etmek istiyorum
        Araçta bu ekipmanlar yoksa ceza yiyebilirsiniz
        Araçta bu ekipmanlar yoksa ceza yiyebilirsiniz
        "Allah ondan aldığını buna versin"
        "Allah ondan aldığını buna versin"
        Kadir İnanır entübe edildi
        Kadir İnanır entübe edildi