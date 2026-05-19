        Haberler Bilgi Gündem Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuru tarihi: Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman, şartları neler?

        Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı duyurusu yakından takip ediliyor. Adalet Bakanlığı'nın 2026 yılı için duyurduğu 15 bin personel alımı, kamuya girmek isteyen binlerce adayın gündeminde ilk sıraya yerleşti. Adliyeler ve ceza infaz kurumlarında istihdam edilecek personellere ilişkin başvuru tarihleri, kadro dağılımı ve şartlar merakla araştırılıyor. "Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler?" soruları arama motorlarında hızla yükselirken, süreçle ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri açıklandı mı, şartları ne? İşte bilgiler...

        Giriş: 19 Mayıs 2026 - 12:25
        Adalet Bakanlığı personel alımı 2026 sürecine ilişkin gelişmeler binlerce aday tarafından yakından takip ediliyor. Adliye ve ceza infaz kurumlarında görevlendirilmek üzere yapılacak yeni personel alımında başvuru tarihleri, kadro dağılımı ve başvuru şartları merak konusu oldu. Zabıt katibi, infaz koruma memuru, mübaşir ve destek personeli kadroları başta olmak üzere alıma dair son dakika açıklamaları araştırılırken, gözler Adalet Bakanlığı ve Resmi Gazete’den gelecek duyurulara çevrildi. İşte Adalet Bakanlığı personel alımı son durum gelişmeleri...

        ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Adalet Bakanlığı, 2026 yılında 15 bin personel alımı gerçekleştirecek. Adliyeler ile ceza infaz kurumlarında istihdam edilmesi planlanan pozisyonlara ilişkin resmi ilan henüz paylaşılmadı.

        Adalet Bakanlığı tarafından 2026 yılı personel alımına ilişkin resmi ilan henüz yayımlanmadı. Mevcut bilgilere göre alımların mart ayı sonu ya da nisan ayı başında duyurulması öngörülüyor.

        HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK?

        Resmi ilan yayımlandığında başvuru tarihleri, şartlar ve kadro dağılımı netlik kazanacak. Merkez teşkilatı, adliyeler ve özellikle ceza infaz kurumlarındaki personel açığını kapatmayı hedefleyen alım, geniş bir meslek grubunu kapsıyor. Açılması beklenen kadrolar şunlar:

        İnfaz ve Koruma Memuru (İKM)

        Zabıt Katibi ve Ceza İnfaz Kurumu Katibi (Büro Personeli)

        Mübaşir

        Koruma ve Güvenlik Görevlisi

        Teknisyen ve Tekniker

        Hemşire ve Sağlık Teknikeri

        Psikolog ve Sosyal Çalışmacı

        Mühendis ve İstatistikçi

        İşaret Dili Tercümanı

        Destek Personeli (Aşçı, şoför, hizmetli ve kaloriferci)

