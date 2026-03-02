Kamuya atanma hedefi olan adaylar için beklenen duyuru geldi. Adalet Bakanlığı tarafından planlanan 15 bin personel alımıyla birlikte adliyeler ve ceza infaz kurumlarında yeni istihdam kapıları açılacak. 2026 yılı içinde hayata geçirilmesi öngörülen alım sürecinde başvuru tarihleri, şartlar ve kontenjan dağılımı yakından takip ediliyor. Özellikle Ceza İnfaz Kurumları kadrolarına ilişkin detaylar araştırılırken, gözler resmi başvuru takvimine çevrildi. İşte detaylar...