2026 yılı kapsamında Adalet Bakanlığı tarafından yaklaşık 15 bin personelin istihdam edilmesi planlanıyor. Adliyeler ile ceza infaz kurumlarında görevlendirilmek üzere infaz ve koruma memuru, zabıt kâtibi, mübaşir, güvenlik görevlisi ve şoför gibi farklı unvanlarda kadroların açılması bekleniyor. Söz konusu alımlara ilişkin başvuruların e-Devlet üzerinden alınacağı öngörülürken, adaylar resmi ilan, başvuru takvimi ve kadro dağılımına dair ayrıntıların açıklanmasını yakından takip ediyor. Peki başvuru tarihleri belli oldu mu, branşlara göre kadro dağılımı nasıl olacak? İşte merak edilen detaylar…