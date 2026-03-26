        Haberler Bilgi Gündem ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI YAPACAK! 2026 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri açıklandı mı, şartları ne?

        Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri açıklandı mı, şartları ne?

        Adalet Bakanlığı'nın 2026 yılı için planladığı 15 bin kişilik personel alımı, kamuya girmek isteyen adaylar arasında büyük heyecan yarattı. Adliyeler ve ceza infaz kurumlarında görevlendirilmek üzere farklı kadroları kapsayan alım sürecine ilişkin detaylar merak konusu olurken, özellikle başvuru tarihleri ve kadro dağılımı en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Adaylar, resmi açıklamaların ne zaman yapılacağını yakından takip ediyor. İşte bilgiler...

        Giriş: 26.03.2026 - 19:01 Güncelleme:
        Kamu sektöründe kariyer hedefleyen binlerce kişi, Adalet Bakanlığı’nın 2026 yılı içerisinde gerçekleştireceği geniş çaplı personel alımına odaklandı. Toplam 15 bin kişiyi kapsayan alımda, başta ceza infaz kurumları olmak üzere birçok birimde istihdam sağlanması bekleniyor. Başvuru sürecine dair takvim ve şartların henüz netleşmemesi ise adayların gözünü yapılacak resmi duyurulara çevirmiş durumda. Ayrıntılar haberimizde...

        ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

        Adalet Bakanlığı, 2026 yılında 15 bin personel alımı gerçekleştirecek. Adliyeler ile ceza infaz kurumlarında istihdam edilmesi planlanan pozisyonlara ilişkin resmi ilan henüz paylaşılmadı.

        Adalet Bakanlığı tarafından 2026 yılı personel alımına ilişkin resmi ilan henüz yayımlanmadı. Mevcut bilgilere göre alımların mart ayı sonu ya da nisan ayı başında duyurulması öngörülüyor.

        HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK?

        Resmi ilan yayımlandığında başvuru tarihleri, şartlar ve kadro dağılımı netlik kazanacak. Merkez teşkilatı, adliyeler ve özellikle ceza infaz kurumlarındaki personel açığını kapatmayı hedefleyen alım, geniş bir meslek grubunu kapsıyor. Açılması beklenen kadrolar şunlar:

        İnfaz ve Koruma Memuru (İKM)

        Zabıt Katibi ve Ceza İnfaz Kurumu Katibi (Büro Personeli)

        Mübaşir

        Koruma ve Güvenlik Görevlisi

        Teknisyen ve Tekniker

        Hemşire ve Sağlık Teknikeri

        Psikolog ve Sosyal Çalışmacı

        Mühendis ve İstatistikçi

        İşaret Dili Tercümanı

        Destek Personeli (Aşçı, şoför, hizmetli ve kaloriferci)

