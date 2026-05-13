Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman, şartları neler, hangi kadrolarda alım yapılacak?
Adalet Bakanlığı 15 bin sözleşmeli personel alımı son dakika gelişmeleri kamuoyunun gündeminde yer alıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından yapılan açıklamada, 2026 yılı kapsamında farklı branşlarda toplam 15 bin personel alımı yapılacağı duyuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı istihdam paketi sonrası gözler başvuru tarihleri, kadro dağılımı ve şartlara çevrildi. Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı ve detayların kısa süre içinde yayımlanması bekleniyor. Peki, Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı hangi kadro ve branşlarda yapılacak? Adalet Bakanlığı 15 bin sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman? İşte Adalet Bakanlığı 15 bin sözleşmeli personel alımı son durum...
BAKAN GÜRLEK AÇIKLADI: ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI YAPACAK!
Adalet Bakanı Akın Gürlek: "Adalet teşkilatımız bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 bin sözleşmeli personel alımını gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı. Adliyeler ile ceza infaz kurumlarında görevlendirilecek kadrolara ilişkin resmi ilan ise henüz yayımlanmadı.
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?
Adalet Bakanlığı tarafından 2026 yılı personel alımına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmış değil. Mevcut bilgilere göre Mayıs ayında yapılacağı öngörülüyor.
ADALET BAKANLIĞI BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI AÇIKLANDI MI?
Adalet Bakanı Gürlek, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda kadro sayılarını da detaylı olarak paylaştı. Buna göre 259 zabıt katibi, 4.508 infaz ve koruma memuru, 1.300 destek personeli, 1.041 mübaşir, 900 icra kâtibi, 524 koruma ve güvenlik görevlisi, 410 psikolog, 322 teknisyen, 316 büro personeli, 286 hemşire, 90 sosyal çalışmacı ile 44 farklı unvanda personel alımı yapılacak.
ADALET BAKANLIĞI BAŞVURULARI NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?
Adalet Bakanlığı personel alımı başvurularının her yıl olduğu gibi bu yıl da e-Devlet üzerinden alınacağı tahmin ediliyor.