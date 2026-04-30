Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvurular ne zaman başlayacak, başvuru şartları belli oldu mu?
Adalet Bakanlığı tarafından 2026 yılı içinde gerçekleştirilmesi planlanan 15 bin personel alımına dair detaylar merak ediliyor. Adaylar, sürece ilişkin resmi duyuruları yakından izlerken adliyeler ve ceza infaz kurumlarında görev alacak kadroları, başvuru şartları ve takvimin yayımlanacak ilanla birlikte kesinleşmesi bekleniyor. Peki, Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuru tarihi belli oldu mu, başvuru şartları neler, kadro ve branş dağılımı nasıl? İşte tüm detaylar...
ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMINDA SON DURUM
Adalet Bakanlığı, 2026 yılı kapsamında yaklaşık 15 bin personel alımı gerçekleştirmeyi planlıyor. Adliyeler ile ceza infaz kurumlarında görevlendirilecek kadrolara ilişkin resmi ilan ise henüz yayımlanmadı.
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TARİHİ BELLİ OLDU MU?
Adalet Bakanlığı tarafından 2026 yılı personel alımına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmış değil. Mevcut bilgilere göre Mayıs ayında yapılacağı öngörülüyor.
BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI NASIL?
Alım sürecinde yer alması öngörülen kadrolar arasında infaz ve koruma memuru, zabıt katibi, mübaşir, güvenlik görevlisi ve şoför gibi çeşitli pozisyonlar bulunuyor. Resmi ilan yayımlandığında ise başvuru tarihleri, gerekli şartlar ve kadro dağılımına ilişkin tüm detaylar netleşecek.
BAŞVURULAR NEREDEN, NASIL YAPILACAK?
Adalet Bakanlığı personel alımı başvurularının her yıl olduğu gibi bu yıl da e-Devlet üzerinden alınacağı tahmin ediliyor.