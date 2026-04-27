Adalet Bakanlığı tarafından 2026 yılı için planlanan 15 bin personel alımı, gündemdeki önemini korumaya devam ediyor. Alımlar kapsamında adliyeler ile ceza infaz kurumlarında görevlendirilmek üzere infaz ve koruma memuru, zabıt katibi, mübaşir, güvenlik görevlisi ve şoför gibi çeşitli kadrolarda istihdam sağlanması bekleniyor. Başvuruların e-Devlet sistemi üzerinden alınması öngörülürken, adaylar resmi ilanların yayımlanacağı tarihi yakından takip ediyor. Peki, başvuru süreci ne zaman başlayacak, kadro dağılımı netlik kazandı mı? İşte konuya ilişkin öne çıkan tüm detaylar…