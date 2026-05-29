Adalet Bakanlığı personel alımı resmi ilan yayınlandı mı? Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor?
Adalet Bakanlığı'nın 2026 yılı için planladığı 15 bin personel alımına ilişkin süreç yakından takip ediliyor. Kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce aday, başvuru takvimi ve kadro dağılımına dair gelişmelere odaklanmış durumda. Zabıt katibi, infaz ve koruma memuru, mübaşir ve destek personeli gibi çeşitli kadrolarda yapılacak alımlarla ilgili detaylar merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, nereden yapılacak, kadro ve branş dağılımı nasıl? İşte konuya dair güncel ayrıntılar…
Adalet Bakanlığı’nın 2026 yılı için planladığı 15 bin personel alımıyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Adalet Bakanı tarafından yapılan açıklamada, alım yapılacak kadrolara dair dağılımın da netleştiği ifade edildi. Başvuruların e-Devlet üzerinden alınması beklenirken, adaylar resmi ilanların yayımlanacağı tarihi merakla bekliyor. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, hangi kadrolarda alım yapılacak, başvurular nereden alınacak? İşte tüm detaylar…
ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI İLANI YAYINLANDI MI?
Adalet Bakanlığı’nın 2026 yılı için planladığı 15 bin personel alımı kapsamında, adliyeler ve ceza infaz kurumlarında görevlendirilecek kadrolara ilişkin resmi ilan henüz yayımlanmadı.
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Adalet Bakanlığı tarafından 2026 yılı personel alımına ilişkin başvuru tarihi henüz belli olmadı. Mevcut bilgilere göre, Mayıs ayında yapılacağı öngörülüyor.
KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NASIL?
Adalet Bakanı Gürlek, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda kadro sayılarını da detaylı olarak paylaştı.
Buna göre 259 zabıt kâtibi, 4.508 infaz ve koruma memuru, 1.300 destek personeli, 1.041 mübaşir, 900 icra kâtibi, 524 koruma ve güvenlik görevlisi, 410 psikolog, 322 teknisyen, 316 büro personeli, 286 hemşire, 90 sosyal çalışmacı ile 44 farklı unvanda personel alımı yapılacak.
BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?
Adalet Bakanlığı personel alımı başvurularının her yıl olduğu gibi bu yıl da e-Devlet üzerinden alınacağı tahmin ediliyor.