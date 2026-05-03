        Adalet Bakanlığı'nın 2026 yılı için planladığı 15 bin kişilik personel alımı kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ediyor. Adliyeler ve ceza infaz kurumlarında istihdam edilmesi beklenen kadrolar arasında infaz ve koruma memuru, zabıt katibi, mübaşir, güvenlik görevlisi ve şoför gibi farklı branşların bulunacağı belirtiliyor. Başvuruların, önceki dönemlerde olduğu gibi büyük oranda dijital platformlar üzerinden alınması bekleniyor. Peki, Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, kadro ve branş dağılımı netleşti mi? İşte merak edilen tüm detaylar…

        Giriş: 03 Mayıs 2026 - 14:12 Güncelleme:
        Adalet Bakanlığı’nın 2026 yılı kapsamında planladığı 15 bin kişilik personel alımı, adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Adliyeler ve ceza infaz kurumlarında görev yapacak personel için başvuru şartları, kadro dağılımı ve süreç takviminin henüz resmi ilanla netleşmediği belirtiliyor. Sürecin Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanacak duyuru ile kesinlik kazanması beklenirken, başvuruların büyük olasılıkla e-Devlet üzerinden alınacağı öngörülüyor. Bu kapsamda "Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ilanı yayımlandı mı, başvuru tarihi belli oldu mu, kadro dağılımı nasıl olacak?" sorularının cevabı haberimizde...

        ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI İLANI YAYIMLANDI MI?

        2026 yılı için yaklaşık 15 bin personel alımı yapmayı hedefleyen Adalet Bakanlığı, adliyeler ve ceza infaz kurumlarında istihdam edilecek kadrolara yönelik hazırlıklarını sürdürüyor. Ancak söz konusu alıma ilişkin resmi ilan henüz yayımlanmış değil.

        ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Adalet Bakanlığı tarafından 2026 yılı personel alımına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmış değil. Mevcut bilgilere göre Mayıs ayında yapılacağı tahmin ediliyor.

        BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?

        Alım sürecinde yer alması beklenilen kadrolar arasında infaz ve koruma memuru, zabıt katibi, mübaşir, güvenlik görevlisi ve şoför gibi çeşitli pozisyonlar bulunuyor. Resmi ilan yayımlandığında ise başvuru tarihleri, gerekli şartlar ve kadro dağılımına ilişkin tüm detaylar kesinleşecek.

        BAŞVURULAR NEREDEN ALINACAK?

        Adalet Bakanlığı personel alımı başvurularının her yıl olduğu gibi bu yıl da e-Devlet üzerinden alınması bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
