Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alımı kadro ve branş dağılımı! 2026 Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ne zaman başlıyor, şartlar neler?

2026 PERSONEL ALIMI: BRANŞLAR VE KADRO DAĞILIMI

2026 yılı personel alımı kapsamında adliyelerden ceza infaz kurumlarına kadar birçok alanda istihdam sağlanması planlanıyor. Özellikle İnfaz ve Koruma Memuru (İKM), zabıt katibi ve mübaşir kadroları, en fazla kontenjan ayrılması beklenen pozisyonlar arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında da önemli sayıda personel alımı yapılacak.

En yüksek kontenjanın zabıt katibi ve infaz koruma memuru kadrolarında olması öngörülürken, diğer branşlarda da dikkat çeken sayılar bulunuyor.

Öne Çıkan Kadro Dağılımı

Zabıt Katibi: 5.259

İnfaz ve Koruma Memuru (İKM): 4.508

Destek Personeli: 1.300

Mübaşir: 1.041

İcra Katibi: 900

Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 524

Psikolog: 410

Teknisyen: 322

Büro Personeli: 316

Hemşire: 286

Sosyal Çalışmacı: 90