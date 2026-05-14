Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alımı kadro ve branş dağılımı! 2026 Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ne zaman başlıyor, şartlar neler?

        Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alımı kadro ve branş dağılımı! 2026 Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ne zaman başlıyor, şartlar neler?

        Adalet Bakanlığı'nın 15 bin personel alımına ilişkin kadro ve branş dağılımı ile başvuru takvimi, son dakika gelişmeleriyle yeniden gündeme taşındı. Memuriyet hedefi olan binlerce aday, başvuru tarihleri ve şartlarına dair yapılacak resmi açıklamaları yakından izliyor. 2026 yılı içinde gerçekleştirilecek bu büyük alım, kamu sektöründe kariyer planlayanlar için en dikkat çekici fırsatlardan biri olarak öne çıkıyor. Peki, Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ne zaman başlıyor? İşte, branşlar ve başvuru detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 10:15 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Adalet Bakanlığı’nın 15 bin kişilik personel alımına dair kadro ve branş dağılımı ile başvuru takvimi, son gelişmelerle birlikte yeniden gündeme geldi. Kamuya atanmak isteyen adaylar, başvuru süreci ve şartlara ilişkin yapılacak duyuruları yakından takip ediyor. 2026 yılı içerisinde hayata geçirilmesi planlanan bu kapsamlı alım, devlet kadrolarında kariyer hedefleyenler için önemli bir fırsat olarak dikkat çekiyor. Peki, Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ne zaman başlıyor? İşte, branşlar ve başvuru detayları...

        2

        ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Adalet Bakanlığı’nın 15 bin personel alımı için başvuru tarihi henüz resmi ilanla netleşmiş değil.

        3

        2026 PERSONEL ALIMI: BRANŞLAR VE KADRO DAĞILIMI

        2026 yılı personel alımı kapsamında adliyelerden ceza infaz kurumlarına kadar birçok alanda istihdam sağlanması planlanıyor. Özellikle İnfaz ve Koruma Memuru (İKM), zabıt katibi ve mübaşir kadroları, en fazla kontenjan ayrılması beklenen pozisyonlar arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında da önemli sayıda personel alımı yapılacak.

        En yüksek kontenjanın zabıt katibi ve infaz koruma memuru kadrolarında olması öngörülürken, diğer branşlarda da dikkat çeken sayılar bulunuyor.

        Öne Çıkan Kadro Dağılımı

        Zabıt Katibi: 5.259

        İnfaz ve Koruma Memuru (İKM): 4.508

        Destek Personeli: 1.300

        Mübaşir: 1.041

        İcra Katibi: 900

        Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 524

        Psikolog: 410

        Teknisyen: 322

        Büro Personeli: 316

        Hemşire: 286

        Sosyal Çalışmacı: 90

        4

        BAŞVURU ŞARTLARI VE GEREKLİ BELGELER

        2026 yılı personel alımına başvuruda bulunmak isteyen adayların bazı temel kriterleri karşılaması gerekiyor. Buna göre, başvuru yapacak kişilerin 2024 KPSS’den geçerli bir puan almış olması şartı aranacak.

        Başvuru süreci ise kadroya göre farklı platformlar üzerinden yürütülecek:

        Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü kadroları için başvurular e-Devlet üzerinden,

        Diğer tüm kadrolar için ise Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı aracılığıyla online olarak yapılacak.

        Adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde öne çıkıyor:

        Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

        Kamu haklarından mahrum bulunmamak

        Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak

        Bu alım kapsamında toplam 44 farklı unvanda personel istihdam edilmesi planlanıyor. Kadroya göre değişmekle birlikte başvuru şartları arasında genellikle KPSS puanı, yaş sınırı ve ilgili pozisyon için belirlenen özel nitelikler yer alacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Biyodizel tesisinde yangın! 1 can kaybı var!

        Mersin'de yağlı tohum işleme ve biyodizel üretim tesisinde yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay sırasında tank üzerinde bulunan Süleyman Güner adlı işçi ise yaklaşık 20 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralı olarak Toros Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güner, y...
        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Tepebaşı Belediyesine operasyon: 20 gözaltı
        Tepebaşı Belediyesine operasyon: 20 gözaltı
        Konut satışında artış
        Konut satışında artış
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        Osman 14 yıl önce 16 yaşında kayboldu! Anne ve komşu tutuklandı!
        Osman 14 yıl önce 16 yaşında kayboldu! Anne ve komşu tutuklandı!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Çağla Tuğaltay cinayetinde yeni gelişme!
        Çağla Tuğaltay cinayetinde yeni gelişme!
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        İstanbul'da ilkbahar, birçok ilde yağış olacak
        İstanbul'da ilkbahar, birçok ilde yağış olacak
        Cannes'da boy gösterdiler
        Cannes'da boy gösterdiler
        Mehmet ve Saime kayıpken Leyla için öldürüldü ihbarı geldi!
        Mehmet ve Saime kayıpken Leyla için öldürüldü ihbarı geldi!
        1200 metrelik bu dev köprüde araba kullanmak yasak
        1200 metrelik bu dev köprüde araba kullanmak yasak
        "Bunların konuşulması ayıp"
        "Bunların konuşulması ayıp"
        Gözler NBC'yi arıyor
        Gözler NBC'yi arıyor
        Ramos, Sevilla'yı nasıl satın alıyor?
        Ramos, Sevilla'yı nasıl satın alıyor?
        "Dedem tarafından tehdit edildim"
        "Dedem tarafından tehdit edildim"
        Part time çalışmada GSS primi
        Part time çalışmada GSS primi
        Dünyanın en ünlü savaş karşıtı tablosu nasıl doğdu?
        Dünyanın en ünlü savaş karşıtı tablosu nasıl doğdu?
        Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
        Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı