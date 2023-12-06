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        Haberler Gündem Adalet Bölümü kapatıldı mı? YÖK'ten son dakika karar: Adalet Meslek Yüksekokulları neden kapatıldı?

        Adalet Bölümü kalktı mı, neden kapatıldı? YÖK'ten flaş Adalet Meslek Yüksekokulları kararı

        Yükseköğretim Kurulu, Adalet Bölümü ile ilgili son dakika bir karar aldı. YÖK, üniversitelerdeki Adalet Bölümünün dönüştürülmesine ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Bu bağlamda gözler "Adalet bölümü kapatıldı mı, mevcut ve mezun öğrenciler ne yapacak?" sorusuna çevrildi. İşte, YÖK'ün Adalet Meslek Yüksekokulları için aldığı önemli karara dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 06.12.2023 - 10:57 Güncelleme: 06.12.2023 - 10:57
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        YÖK iki senelik Adalet Bölümü hakkında yeni karar aldı. Yükseköğretim Kurulu, üniversitelerdeki 'Adalet' ve 'Hukuk Büro Yönetimi' ön lisans programlarının dönüştürülerek, yerlerine 'Mahkeme Büro Hizmetleri', 'Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri' ve benzeri programların açılabilmesine karar verildiğini duyurdu. Peki, Adalet Bölümü kapatıldı mı? İşte, konuya ilişkin güncel bilgiler...

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        ADALET BÖLÜMÜ KAPATILDI MI, NEDEN KAPATILDI?

        YÖK'ten yükseköğretim kurumlarındaki "Adalet" ön lisans programlarının dönüştürülmesine ilişkin alınan Yükseköğretim Kurulu kararına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

        Açıklamada, YÖK'ün önceliklerinden birinin, Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde gençlerin yükseköğrenim süreçlerinde elde edeceği kazanımlarla mezuniyet sonrası daha yüksek istihdam imkanlarına kavuşabilecekleri yeni programların inşa edilmesi olduğu vurgulandı.

        İstihdam odaklı yükseköğretim anlayışıyla, YÖK'ün çağın koşulları gereği yükseköğretim programlarını kapatarak veya dönüştürerek yerlerine yenilerini ikame edebileceğine işaret edilen açıklamada, gelecek eğitim öğretim yılında küresel gelişmelerin ışığında bilişim, yazılım ve yapay zeka odaklı yeni programların açılacağı aktarıldı.

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        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Adalet Bakanlığının 'İnsan Hakları Eylem Planı' çerçevesinde yükseköğretim kurumlarımız bünyesindeki Adalet (açıköğretim) ön lisans ile uzaktan öğretim ön lisans programlarının öğrenci alımı 2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavında durdurulmuş ve örgün öğretime devam eden programların kontenjanları da düşürülmeye başlanmıştı.

        23 Kasım 2023 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararı gereği, yükseköğretim kurumları bünyesindeki 'Adalet' ve 'Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği' ön lisans programları dönüştürülerek 'Mahkeme Büro Hizmetleri' programı açılabilmesine karar verilmiştir. Adalet Meslek Yüksekokulları, meslek yüksekokulları adı altında yine aynı üniversitelerde üniversite yönetimlerinin teklifi ile devam edebilecektir."

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        MEVCUT ÖĞRENCİLERİN STATÜLERİNDE DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?

        "Dönüştürülen 'Adalet' ve 'Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği' ön lisans programlarında kayıtlı öğrencilerin statülerinde ve öğrencilik haklarında herhangi bir değişiklik söz konusu olmayıp hakları koruma altındadır. Diğer programlarda olduğu gibi yeni açılan ön lisans programlarında da uygun lisans programlarına dikey geçiş yapılabilecektir."

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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