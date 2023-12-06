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MEVCUT ÖĞRENCİLERİN STATÜLERİNDE DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?

"Dönüştürülen 'Adalet' ve 'Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği' ön lisans programlarında kayıtlı öğrencilerin statülerinde ve öğrencilik haklarında herhangi bir değişiklik söz konusu olmayıp hakları koruma altındadır. Diğer programlarda olduğu gibi yeni açılan ön lisans programlarında da uygun lisans programlarına dikey geçiş yapılabilecektir."