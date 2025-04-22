Adana'da apartman dairesinde yangın: 1 ölü
Adana'da 9 katlı apartmanın 4. katında bulunan dairede yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Adana'da yangın çıkan apartman dairesinde bir kişinin cansız bedeni bulundu.
Merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'ndeki apartmanda yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
AA'nın haberine göre, ekiplerin 9 katlı binanın 4. katındaki yangına müdahalesi sırasında bina kontrollü olarak tahliye edildi.
YALNIZ YAŞADIĞI DAİREDE ÖLÜ BULUNDU
Diğer katlara sıçramadan söndürülen yangın sonrası dairede araştırma yapan ekipler, evde yalnız yaşadığı belirtilen Mustafa Özkan'ın (41) cansız bedeni buldu.
Olay yerindeki incelemelerin ardından Özkan'ın cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.