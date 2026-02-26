Adana'da baba ile oğlu sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi, durumları ağır
Adana'da kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ve oğlu hastaneye kaldırıldı. Sahura kaldırılmak istenirken tepki vermedikleri fark edilen 50 yaşındaki Evren ile 17 yaşındaki Abdullah Etgü'nün durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde evde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Evren (50) ile oğlu Abdullah Etgü (17), hastaneye kaldırıldı.
SAHURA KALDIRMAK İÇİN GİTTİ
DHA'daki habere göre olay, saat 05.30 sıralarında Adana'nın İmamoğlu ilçesinde bir evde meydana geldi. Aile üyeleri, sahura kaldırmak için uyandırmaya çalıştığı Evren ve oğlu Abdullah Etgü'nün tepki vermemesi ile durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
SOBA GAZINDAN ZEHİRLENDİKLERİ TESPİT EDİLDİ
İhbarla adrese sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, baba ile oğlunun kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini tespit etti.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Durumları ağır olan baba-oğul, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
