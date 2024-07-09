Adana'da baraj gölüne giren genç kayboldu
Adana Çukurova'da baraj gölüne giren genç gözden kayboldu. Genci bulmak için başlatılan arama çalışmalarına hava kararınca ara verildi. Ekiplerin çalışmalarına sabah devam edeceği bildirildi
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde girdiği baraj gölünde gözden kaybolan genci bulmak için arama çalışması başlatıldı.
AA'nın haberine göre; M.A. (19) gezmek için Dörtler Mahallesi Çatalan Köprüsü mevkisindeki Seyhan Baraj Gölü kıyısına gitti. Göle giren M.A'nın bir süre sonra gözden kaybolması üzerine çevredekiler polise haber verdi.
Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, gölde arama çalışması başlattı. Dalgıçlarca gölde yapılan aramadan sonuç çıkmadı.
Arama çalışmalarına hava kararınca ara verildi. Sabah saatlerinden itibaren çalışmalara devam edileceği bildirildi.