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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da baraj gölüne giren genç kayboldu | Son dakika haberleri

        Adana'da baraj gölüne giren genç kayboldu

        Adana Çukurova'da baraj gölüne giren genç gözden kayboldu. Genci bulmak için başlatılan arama çalışmalarına hava kararınca ara verildi. Ekiplerin çalışmalarına sabah devam edeceği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 00:37 Güncelleme: 09.07.2024 - 00:37
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        Girdiği baraj gölünde kayboldu
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        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde girdiği baraj gölünde gözden kaybolan genci bulmak için arama çalışması başlatıldı.

        AA'nın haberine göre; M.A. (19) gezmek için Dörtler Mahallesi Çatalan Köprüsü mevkisindeki Seyhan Baraj Gölü kıyısına gitti. Göle giren M.A'nın bir süre sonra gözden kaybolması üzerine çevredekiler polise haber verdi.

        Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, gölde arama çalışması başlattı. Dalgıçlarca gölde yapılan aramadan sonuç çıkmadı.

        Arama çalışmalarına hava kararınca ara verildi. Sabah saatlerinden itibaren çalışmalara devam edileceği bildirildi.

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        #adana
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