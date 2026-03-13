Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da belediye otobüsü ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü | Son dakika haberleri

        Adana'da belediye otobüsü ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

        Adana'da belediye otobüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazanın ardından bölgeden uzaklaşan otobüs şoförü, daha sonra polise teslim oldu

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 13.03.2026 - 03:58 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Belediye otobüsü ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Merkez Sarıçam ilçesi Kozan Bulvarı'nda E.C'nin (17) kullandığı motosiklet ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen belediye otobüsü çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü E.C'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaza yerindeki incelemelerin ardından cenaze, Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        POLİSE TESLİM OLDU

        Kazanın ardından bölgeden uzaklaşan otobüs şoförü, daha sonra Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Sürücünün, korktuğu için durmadığını, polise gelerek teslim olduğunu söylediği öne sürüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO

        'Kaynak yapanlar'a ceza yazıldı

        İstanbul'da, trafikte 'kaynak yapan ve kafadan giren' olarak trafiği tehlikeye atan sürücüler dronla tespit edilerek ceza yazıldı

        #adana
        #Sarıçam
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem!
        Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem!
        Kuyumcu hırsızları imitasyon bilezik çaldı
        Kuyumcu hırsızları imitasyon bilezik çaldı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran için yoğun diplomasi yürütüyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran için yoğun diplomasi yürütüyoruz
        Pide kuyruğu beklerken kurşunların hedefi oldu
        Pide kuyruğu beklerken kurşunların hedefi oldu
        Bahçeli: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız
        Bahçeli: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Trump'tan, Fed Başkanı Powell'a faiz oranlarını "derhal" düşürmesi çağrısı
        Trump'tan, Fed Başkanı Powell'a faiz oranlarını "derhal" düşürmesi çağrısı
        İran: Hürmüz kapalı kalmaya devam edecek
        İran: Hürmüz kapalı kalmaya devam edecek
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, ilk kez konuştu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, ilk kez konuştu
        Samsunspor turu zora soktu!
        Samsunspor turu zora soktu!
        Mart kurak bayram yağışlı
        Mart kurak bayram yağışlı
        Sakatlanan yarış atı kavurma yapıldı iddiası!
        Sakatlanan yarış atı kavurma yapıldı iddiası!
        "Hakemliği isteyerek bırakmadım!"
        "Hakemliği isteyerek bırakmadım!"
        Annesini odunla öldürdü
        Annesini odunla öldürdü
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Sanayi 2025'te karı unuttu
        Sanayi 2025'te karı unuttu
        NATO’nun balistik füze önleme sistemi
        NATO’nun balistik füze önleme sistemi
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        Kayıp Zehra babasının bahçesinde ölü bulundu!
        Kayıp Zehra babasının bahçesinde ölü bulundu!