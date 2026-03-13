Adana'da belediye otobüsü ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Merkez Sarıçam ilçesi Kozan Bulvarı'nda E.C'nin (17) kullandığı motosiklet ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen belediye otobüsü çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü E.C'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaza yerindeki incelemelerin ardından cenaze, Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

POLİSE TESLİM OLDU

Kazanın ardından bölgeden uzaklaşan otobüs şoförü, daha sonra Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Sürücünün, korktuğu için durmadığını, polise gelerek teslim olduğunu söylediği öne sürüldü.