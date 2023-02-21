Adana'da deprem hasarlı minareler yıkılıyor

Minare ustası Aydın, "Çok hasarlı, mahalle içinde olan minarelerimizde, vinç sepetine binerek tek tek taşları alıyoruz. Az hasarlı ve etrafı müsait olan minarelerde vinç ve halat sistemiyle sallayarak altındaki kırılan taşları eziyoruz. Minarenin ağırlığıyla olduğu yere inmesini sağlıyoruz. Direkt çekme yapmıyoruz. Çünkü direkt çekme yaptığımız zaman minare yatar. Yatmaması için de önce alttaki taşları vinçle yavaş yavaş kontrollü bir şekilde çekip bırakarak iyice parçalıyoruz. Zaten o taşlar kırıldıktan sonra minare kendi ağırlığını taşıyamıyor ve olduğu yere iniyor."