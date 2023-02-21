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Adana'da depremde hasar gören minareler yıkılıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından birçok çok bina ile birlikte 16 caminin minaresinin çöktü Adana'da, ekiplerin kontrollerinde 146 minarenin hasarlı olduğu ve yıkılması gerektiği belirlendi. Hasar gören minareler kontrollü çalışması ile yıkılıyor

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AA
  • Adana'da deprem hasarlı minareler yıkılıyor

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde, Adana kent merkezinde de birçok binanın yanı sıra 16 caminin minaresi çöktü.
  • Adana'da deprem hasarlı minareler yıkılıyor
  • Adana'da deprem hasarlı minareler yıkılıyor

    Ekipler, il genelindeki camilerde yaptıkları kontrollerde çökenler dışında 146 minarenin hasarlı olduğunu ve yıkılması gerektiğini belirledi.
  • Adana'da deprem hasarlı minareler yıkılıyor
  • Adana'da deprem hasarlı minareler yıkılıyor

    İlçe belediyeleri, artçı sarsıntı ya da yaşanabilecek yeni depremlerde çevredeki binaların üzerine yıkılma tehlikesi bulunan hasarlı minareler için çalışma başlattı.
  • Adana'da deprem hasarlı minareler yıkılıyor
  • Adana'da deprem hasarlı minareler yıkılıyor

    Ekipler, gerekli önlemleri alarak hasarlı minarelerden 78'inin yıkımını gerçekleştirdi. Kalan 68 minarenin yıkım işleminin de kısa sürede yapılması bekleniyor.
  • Adana'da deprem hasarlı minareler yıkılıyor
  • Adana'da deprem hasarlı minareler yıkılıyor

    Minare ustası İbrahim Aydın, AA muhabirine, baba mesleği olarak 21 yıldır minare yapımı ve yıkımıyla uğraştığını söyledi.

     
  • Adana'da deprem hasarlı minareler yıkılıyor
  • Adana'da deprem hasarlı minareler yıkılıyor

    Aydın, depremde genellikle kesme taştan yapılan minarelerin alt kısımlarında hasar oluştuğunu belirtti.
  • Adana'da deprem hasarlı minareler yıkılıyor
  • Adana'da deprem hasarlı minareler yıkılıyor

    Minare ustası Aydın, "Çok hasarlı, mahalle içinde olan minarelerimizde, vinç sepetine binerek tek tek taşları alıyoruz. Az hasarlı ve etrafı müsait olan minarelerde vinç ve halat sistemiyle sallayarak altındaki kırılan taşları eziyoruz. Minarenin ağırlığıyla olduğu yere inmesini sağlıyoruz. Direkt çekme yapmıyoruz. Çünkü direkt çekme yaptığımız zaman minare yatar. Yatmaması için de önce alttaki taşları vinçle yavaş yavaş kontrollü bir şekilde çekip bırakarak iyice parçalıyoruz. Zaten o taşlar kırıldıktan sonra minare kendi ağırlığını taşıyamıyor ve olduğu yere iniyor."
  • Adana'da deprem hasarlı minareler yıkılıyor
  • Adana'da deprem hasarlı minareler yıkılıyor

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