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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da eniştesi tarafından vurulan kişi ağır yaralandı

        Adana'da eniştesi tarafından vurulan kişi ağır yaralandı

        Adana'da alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan kayınbirader ile eniştenin tartışması kanlı bitti. Eniştesi tarafından tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 02:48
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        Eniştesi tabancayla ağır yaraladı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı eniştesi tarafından tabancayla vurulan kişi yaralandı.

        İddiaya göre, Barış Mahallesi'nde aralarında daha önce alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunduğu öne sürülen M.F. ile eniştesi R.D. sokakta tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.D. tabancayla M.F'ye ateş açtıktan sonra kaçtı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; ağır yaralanan M.F, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Öte yandan, olayda kullandığı tabancayla polis ekipleri tarafından yakalanan R.D. emniyete götürüldü.

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        #adana
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        #haberler
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