Adana'da eski eşini öldüren zanlı kendini ağır yaraladı

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesindeki Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi.

Emekli polis memuru Recep Ç (54), eski eşi Esengül Kaya'nın (48) çalıştığı büfeye gitti. Burada ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Recep Ç, yanındaki tabancayla eski eşinin başına ateş etti.

Esengül Kaya (48)

BAŞINDAN VURULAN KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Esengül Kaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaya'nın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.

YAKALANACAĞINI ANLAYINCA KENDİNİ DE VURDU

Olayın ardından kaçan Recep Ç. ise Sarıçam ilçesi Kozan yolu üzerindeki Mustafalar Mahallesi girişinde jandarma ekipleri tarafından durdurulmak istendi. Recep Ç, yakalanacağını anlayınca suç aleti tabancayla kendini de vurdu.

DHA'nın haberine göre; ağır yaralanan Recep Ç, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.