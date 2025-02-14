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        Haberler Gündem Güncel Adana'da kaçak içki ve etil alkol ele geçirildi | Son dakika haberleri

        Adana'da kaçak 30 şişe içki ve 445 litre etil alkol ele geçirildi

        Adana'da kaçak 30 şişe içki, sahte içki yapımında kullanılan 445 litre etil alkol ile 1165 aroma kiti ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 13:32 Güncelleme: 14.02.2025 - 13:32
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        Adana'da kaçak içki ve etil alkol ele geçirildi
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        Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde kaçak ve sahte içki imalatı ile ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürdü.

        Ekipler, bu kapsamda yaptıkları araştırmayla belirlediği çok sayıda ev, iş yeri ve araca yönelik operasyon düzenledi.

        Adres ve araçlarda yapılan aramalarda kaçak 30 şişe içki, sahte içki yapımında kullanılan 445 litre etil alkol ve 1165 aroma kiti ile pompalı tüfek ele geçirildi.

        Ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

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        #Etil alkol
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