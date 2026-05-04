Adana'da olay, dün saat 19.00 sıralarında Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Barınacak evi olmadığı için sokaklarda ve parklarda kalan Aziz Coşkun (52), yolda yürürken tartıştığı kimliği henüz tespit edilemeyen 3 çocuk tarafından darp edildi.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

DHA'daki habere göre yumruk darbeleri alan Coşkun, yüzünden yaralandı, çocuklar ise kaçtı. Olay anı bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

HASTANEYE GİTMEK İSTEMEDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Coşkun, hastaneye gitmek istemedi. Coşkun'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

POLİS, ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

"HİÇBİR SEBEP YOKKEN SALDIRDILAR"

Çocukları tanımadığını belirten Coşkun, “Yolda yürüdüğüm sırada, tanımadığım bu çocuklar hiçbir sebep yokken bana saldırdılar” dedi.