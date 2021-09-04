Babasını dövdü! Sonrası korkunç! 0:00 / 0:00

İHA

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi’ndeki bir müstakil evde kelimenin tam anlamıyla dehşet yaşandı. Alınan bilgiye göre, Kahraman Ö., babası Abdul Vahap Ö. ile kardeşi Cihan Ö. sözlü olarak tartışmaya başladı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü.

ARAYA GİREN KARDEŞİNİ ÖLDÜRDÜ

İHA'da yer alan habere göre bir anda cinnet getiren Kahraman Ö., babası Abdul Vahap Ö.’yü dövmeye başladı. Daha sonra Kahraman Ö., araya girmek isteyen kardeşini pompalı tüfekle vurarak olay yerinden kaçtı.

BABA OĞUL HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Darp yaralısı baba Abdul Vahap Ö., Yüreğir Devlet Hastanesi'ne silahla yaralanan Cihan Ö. ise özel bir hastaneye kaldırıldı.

BABA KURTULDU OĞLU ÖLDÜ

Özel Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Cihan Ö. kurtarılamadı. Cihan Ö.’nün cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Baba Abdul Vahap Ö.’nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayı gerçekleştiren Kahraman Ö.’yü yakalama çalışmalarına devam ediyor.