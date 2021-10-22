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Haberler Gündem 3. Sayfa ADANA'DA KORKUNÇ OLAY! Son dakika: Düğün günü kâbusa döndü! - Haberler
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Düğün günü kâbusa döndü!

Adana'da, Fatma (36) ve Erkan Menekşe (37) çiftinin, düğün günü sabahı dış fotoğraf çekimleri sırasında otomobillerinin camını kıran kişi ya da kişiler, altınları, cüzdanları ve cep telefonlarını çaldı. Büyük üzüntü yaşayan Fatma Menekşe, "Ne olup bittiğini anlamadık. Dış çekimimizi yaparken arabanın camını patlatıp her şeyimizi almışlar" dedi

ADANA'DA KORKUNÇ OLAY! Son dakika: Düğün günü kâbusa döndü! - Haberler
Düğün günü kâbusa döndü!
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DHA

Adana'nın Sarıçam ilçesi Mithat Özsan Bulvarı´nda, evlilik hazırlıklarını tamamlayan Fatma (36) ve Erhan (37) Menekşe çifti, 20 Ekim´de, düğün günü sabahı dış fotoğraf çekimi için fotoğrafçılarla ormanlık alanda buluştu.

ÇANTA, CÜZDAN VE TELEFONLARI ÇALINDI

DHA'da yer alan habere göre otomobillerini yol kenarına park eden Menekşe çifti, ağaçlık alanın derinliklerine giderek fotoğraf çekimine başladı.

Bu sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, otomobilin yanına gelerek sol arka camı kırıp arkada koltuktaki çanta, cüzdan ve cep telefonlarını çaldı.

ÇİFT BÜYÜK ŞOK YAŞADI

Çekim bittikten sonra aracın yanına dönen çift, olayı fark edince şoke uğradı. Çiftin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"NE OLUP BİTTİĞİNİ ANLAMADIK"

Yaşadığı üzücü olay nedeniyle konuşmakta zorlanan Fatma Menekşe´yi yakınları teselli etmeye çalıştı. En mutlu gününde böyle bir olay yaşamanın büyük talihsizlik olduğunu kaydeden Menekşe, "Güzel fotoğraf çıksın diye ağaçların aralarına girmiştik.

"ÇOK ÜZÜLDÜK"

Ne olup bittiğini anlamadık. Dış çekimimizi yaparken arabanın camını patlatıp her şeyimizi almışlar.

Çok üzüldüm o manzarayı görünce. Altın, cüzdan, kimlikler, fotoğraflarım vardı. En çok telefonumun gitmesine üzüldüm" diye konuştu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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