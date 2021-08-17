Eşini öldürdü! Sonrası akılalmaz! 0:00 / 0:00

İHA

Adana'da edinilen bilgiye göre olay, 15 Ağustos’ta sabah saatlerinde merkez Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesinde bir apartmanın 3. katında kan donduran bir olay meydana geldi. İddiaya göre, iki çocuk babası gemide motor ustası olarak görev yapan Ozan Ali Ö. (32), 14 Ağustos günü izin alıp eşine haber vermeden Adana’ya geldi.

TEK EL ATEŞ EDİP ÖLDÜRDÜ

Gece ise Ozan Ali Ö. çocukları diğer oda da uyurken eşi Kübra Özten ile kendisini aldattığını öne sürerek tartışma çıkardı. Tartışma kısa sürede büyüyünce Ozan Ali Ö. eşinin kafasına tek el ateş edip öldürdü.

"ARKADAŞINA GİTTİ KAHVE İÇTİ"

İHA'da yer alan habere göre bir süre öldürdüğü eşinin başında bekleyen zanlı, daha sonra evden çıkarak Seyhan Baraj Gölü kenarında kulübesi olan arkadaşı M.Ş.’nin yanına gitti.

Burada yanında getirdiği silahı arkadaşına vererek “Bu çok önemli bir olaya karıştı, bunu yok et” dedi. Daha sonra da arkadaşından kahve isteyerek birlikte kahve içti. Bir süre sonra da arkadaşıyla birlikte oradan ayrılıp tekrar eve geldi. Evde bulunan biri 1.5 yaşında diğeri 11 yaşında iki çocuğunu alarak arkadaşıyla birlikte annesi Aysel Ö.’nün evine gitti.

"KAHVALTI YAPARKEN KÜBRA ÖLDÜ DEDİ"

Anne Aysel Ö. oğlu ve torunları geldiği için kahvaltı hazırladı. Ozan Ali Ö. kahvaltı yaparken annesi ve kız kardeşine “Kübra öldü” dedi. Bunun üzerine annesi Aysel Ö. “Nasıl olur, neden öldü” diye tepki gösterince “Beni aldatıyordu ben öldürdüm” dedi.

Anne Aysel Ö. Ozan Ali Ö.’nün arkadaşı M.Ş.’ye hemen polisi aramasını söyledi. M.Ş. polisi arayınca kısa sürede adrese gelen polis ile aile Ozan Ali Ö.’nün evine gitti. Eve girdiklerinde yatak odasında kadının kanlar içinde buldular. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Ozan Ali Ö. ise gözaltına alındı. Kübra Özten’in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından dün öğleden sonra aile mezarlığına defnedildi.

"BENİ ALDATTIĞI İÇİN VURDUM"

Cinayeti planlamadığını ve eşini öldürme niyetinde olmadığını dile getiren Ozan Ali Ö.’nün, eşinin kendisini daha önce de 3-4 kez aldattığını fakat her seferinde onu affettiğini söyleyip “Olay gecesi beni aldattığını düşündüğüm için yine tartıştık. Beni yine aldattığını anladım. Tartıştık. Bana hakaret edip evden gideceğini söyledi. Tahrik etti. Dayanamadım ve tabancayla vurdum. Onu canımdan çok seviyordum. Aldattığı için bunlar oldu. Pişmanım” dediği öğrenildi.

KATİL KOCA CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ozan Ali Ö.’nün silahını saklayan M.Ş.’nin ise ilk etapta cinayetten haberi olmadığını olunca da polise bilgi verdiğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve ardından adliyeye sevk edilen Ozan Ali Ökten, burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken arkadaşı M.Ş ise savcılıktan serbest kaldı.