Fabrikanın deposu kül olmuştu! Zanlı en yakını çıktı!
Adana'da, 34 yaşındaki İbrahim Halil B.´nin, sünger üretimi yaptığı fabrikanın deposundaki yangını, 30 yaşındaki kardeşi Yahya B.´nin çıkardığı belirlendi. Polis ekiplerince gözaltına alınan Yahya B. ifadesinde, "Ağabeyimden para istedim, vermedi. Ona kızgındım ve depoyu yaktım" dedi. Depoyu, tiner dökerek yaktığı belirlenen Yahya B., tutuklandı
Adana'nın Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi´nde sünger üretimi yapılan fabrikanın deposunda, 24 Ocak günü saat 17.00 sıralarında yangın çıktı.
DHA'da yer alan habere göre sünger ve yanıcı maddelerin tutuşmasıyla alevler, kısa sürede depoyu sardı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
DEPO VE SÜNGERLER KÜL OLDU
Alevlere müdahale eden ekipler, fabrikanın yanındaki evlere sıçramaması için de güvenlik önlemi aldı.
YANGIN 2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Akrabasının düğününe gitmek üzere depodan ayrılan fabrika sahibi İbrahim Halil B. (34), çalışanlarıyla birlikte olay yerine döndü. Yangın, ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü.
DEPOYU KARDEŞİ ATEŞE VERMİŞ
Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yangının kundaklama sonucu çıktığı şüphesi üzerine çalışma başlattı. Polisin yaptığı araştırmada, depoyu İbrahim Halil B.´nin kardeşi Yahya B.´nin (30) ateşe verdiği ortaya çıktı.
19 SUÇ KAYDI BULUNUYOR
Hırsızlık, uyuşturucu kullanma, kasten yaralama suçlarından 19 kaydının olduğu belirtilen Yahya B., fabrikaya yakın bir sokakta gözaltına alındı. Şüphelinin, ağabeyi ayrıldıktan sonra deponun camını kırıp, içeriye tiner dökerek yangını çıkardığı belirlendi.
"PARA İSTEDİM VERMEDİ, KIZDIM YAKTIM"
Polis merkezine götürülen Yahya B., ifadesinde depoyu yaktığını itiraf ederek, "Ağabeyimden para istedim, vermedi. Ona kızgındım ve depoyu yaktım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yahya B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.