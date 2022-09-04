Küp Şelaleleri'nde suya düşen çocuk boğuldu

Adana'nın Aladağ ilçesindeki Küp Şelaleleri'nde suya düşen 13 yaşındaki çocuk boğuldu.
Alınan bilgiye göre, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ailesi ile birlikte Küp Şelaleleri'nde piknik yapan Fatma Nur Kayabaşı (13), dolaşırken dengesini kaybederek suya düştü.
KIZINI KURTARMAK İÇİN SUYA ATLADI
Kızının çırpındığını fark eden baba Hasan Kayabaşı, kızını kurtarmak için suya atladı. Çevredekilerin yardımıyla baba ve kız sudan çıkartıldı.
YAŞAMINI YİTİRDİĞİ BELİRLENDİ
Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerince, çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Babanın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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