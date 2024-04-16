"ADANA HER ZAMAN BÖYLE"

Hissedilen sıcaklığın termometrelerin gösterdiğinin çok üzerinde olduğuna dikkat çeken vatandaşlardan Cengizhan Temuçin, ikliminden dolayı Adana'nın çok sıcak bir memleket olduğunu belirtti. Temuçin, "Adana ikliminden dolayı çok sıcak bir memlekettir. Yazın 50 dereceyi gördüğümüz olmuştur burada. Geçtiğimiz yıllarda nem ve rutubet ile birlikte 50 derecenin üstlerini de görmüş olduk. İnsanlar ağaçların altında gölgede çayını, kahvesini içer ve oturur. Güneşten kendisini korumaya çalışır. Şu an biz alışkın olduğumuz ve bu memlekette yaşadığımız için dışarıdan gelen yerli turistlerimize çok aşırı şekilde sıcak gelebilir burası. Biz Adana’da çok yüksek dereceleri gördük. Adana her zaman böyle, 45-50 dereceleri hissettiriyor insanlara" dedi.