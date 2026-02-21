Canlı
        Haberler Gündem Adana'da otomobille traktörün çarpıştığı kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı

        Otomobille traktör çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralı

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı

        Giriş: 21.02.2026 - 06:44 Güncelleme: 21.02.2026 - 06:44
        Otomobille traktör çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralı
        Selçuk T. yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen traktör, Yumurtalık yolunun otoyol köprüsü civarında Bekir T. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör ikiye bölündü.

        Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Fotoğraf: AA

