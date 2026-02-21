Fırtınada düşmek üzere olan Atatürk büstünü öğrenciler el birliği ile korudu

Adana'da bir okulun bahçesinde fırtına sırasında düşmek üzere olan Atatürk büstü, öğrenciler tarafından korundu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.