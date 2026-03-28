Adana'da restoranda silahlı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Adana Seyhan'da restoranda bulunan 2 kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Birbirlerine peş peşe ateş eden taraflardan biri öldü, diğeri ağır yaralandı
Giriş: 28.03.2026 - 04:17 Güncelleme:
Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'ndeki restoranda bulunan Emrah Çınar ile G.F. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.
AA'nın haberine göre, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirine ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
BİRİ ÖLDÜ, DİĞERİ AĞIR YARALANDI
Çınar'ın yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri, ağır yaralanan G.F.'yi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Yapılan incelemelerin ardından Çınar'ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.
