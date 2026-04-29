        Haberler Gündem Güncel Adana'da sel faciası: 1 kişi hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Kozan’da sel faciası: Araçtan atlayan 2 kişiden biri hayatını kaybetti

        Adana'nın Kozan ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen sel felaketinde, akıntıya kapılan otomobilde bulunan iki kişi araçtan atladı. Sel sularında sürüklenen 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29 Nisan 2026 - 22:22 Güncelleme:
        Adana'da sel faciası: 1 kişi hayatını kaybetti

        Akşam saatlerinde ilçede etkisini artıran sağanak ve dolu yağışı sonrası Tabak Deresi taştı. Taşkının etkisiyle Bucak yolu üzerindeki Karabuzağı Mahallesi Döşeme mevkiinde bağlantı yolları su ve çamurla kaplanarak trafiğe kapandı. Yolda bulunan bazı araçlar ise sel sularında mahsur kaldı.

        Alper Büyükdoğan kullandığı otomobil ile selde akıntıya kapıldı. Büyükdoğan ve arkadaşı Kamber Ünüvar panik içerisinden araçtan atladı. Büyükdoğan bir tele tutunurken Kamber Ünüvar akıntıya kapılıp kayboldu.

        Bölgeye arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, yaralanan Alper Büyükdoğan’ı hastaneye kaldırdı. Kamber Ünüvar ise düştüğü bölgenin 2 kilometre uzağındaki bir narenciye bahçesinde bulundu. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Ünüvar’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Korku dolu anları anlatan Alper Büyükdoğan, "Arkadaşımın kapısını açtım atlasın diye önce o sonra ben atladım. Ben telden tutundum arkadaşım tutunamadı sele kapıldı" dedi.

        Goyan aşireti düğünler için kısıtlamaya gitti

        Şırnak'ın en büyük aşiretlerden biri olan Goyan aşiretince düğünler için yeni kararlar aldı. Takılacak altından hediyelere, çekimden orkestraya kadar 21 farklı konuda kısıtlama getiren aşiret, gençlerin rahat bir şekilde evlenmelerinin yolunu açtı. (IHA)

        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        İzmir'de kaza! 3 ölü, 4 yaralı
        İzmir'de kaza! 3 ölü, 4 yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Premier Lig devinden Ferdi Kadıoğlu'na kanca!
        Premier Lig devinden Ferdi Kadıoğlu'na kanca!
        İran Meclis Başkanı: Düşman yeni bir aşamaya girmiştir
        İran Meclis Başkanı: Düşman yeni bir aşamaya girmiştir
        Güngören'de yürekler ağza geldi
        Güngören'de yürekler ağza geldi
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        "Abluka, bombardımandan biraz daha etkili"
        "Abluka, bombardımandan biraz daha etkili"
        MİT paylaştı: 1964 yılına ait çok gizli Humeyni belgesi!
        MİT paylaştı: 1964 yılına ait çok gizli Humeyni belgesi!
        Havalar tekrar soğuyor, yağış geliyor!
        Havalar tekrar soğuyor, yağış geliyor!
        Montella'dan Dünya Kupası sözleri!
        Montella'dan Dünya Kupası sözleri!
        Özel üniversitede taciz, mobbing ve "Maşallah hocam" dayatması iddiası!
        Özel üniversitede taciz, mobbing ve "Maşallah hocam" dayatması iddiası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Hastane personeli neden serbest kaldı?
        Hastane personeli neden serbest kaldı?
        "Kilom yüzünden zorbalığa uğradım"
        "Kilom yüzünden zorbalığa uğradım"
        "Türkiye'nin kritik minerallerde potansiyeli muazzam"
        "Türkiye'nin kritik minerallerde potansiyeli muazzam"
        İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist bu yıl devreye alınacak
        İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist bu yıl devreye alınacak
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        "Kendime araba aldım"
        "Kendime araba aldım"