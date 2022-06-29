Servis aracına çarpan otomobil yandı: 1 ölü, 5 yaralı 0:00 / 0:00

AA

Adana'da otomobilin servis aracına arkadan çarpması sonucu yaralanan 6 kişi hastanelere kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, Kadir Orakçı'nın kullandığı 01 HR 993 plakalı otomobil, merkez Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı Altınova Kavşağı'nda 01 S 0501 plakalı servis aracına arkadan çarptı.

OTOMOBİLDE YANGIN ÇIKTI

Kazada minibüsteki 5 kişi hafif, otomobil sürücüsü ise ağır yaralandı. Otomobilde çıkan yangın ise vatandaşların müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Araçta sıkışan Kadir Orakçı, itfaiye ekiplerinin ve vatandaşların çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkartıldı. Yaralılar müdahalelerin ardından hastanelere kaldırıldı.

AĞIR YARALI SÜRÜCÜ, HASTANEDE ÖLDÜ

AA'nın haberine göre; ağır yaralı olarak özel bir hastaneye götürülen Orakçı, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Orakçı'nın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.