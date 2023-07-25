Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü

        Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü

        Adana'da evinin önüne oturduğu sırada silahlı saldırıya uğrayan 41 yaşındaki adam, olay yerinde hayatını kaybetti

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 03:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evinin önünde silahlı saldırıda öldürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Mustafa Kılıç (41), hayatını kaybetti.

        Olay, dün saat 17.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli ya da şüpheliler, evinin önünde duran Mustafa Kılıç'a tabancayla ateş açıp kaçtı.

        Göğsüne iki kurşun isabet eden Kılıç, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kılıç'ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        #Son dakika haberler
        #adana
        #Seyhan
        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Merkez, kredide 'seçici' sıkılaştırmayı başlattı
        Merkez, kredide 'seçici' sıkılaştırmayı başlattı
        Rize'de 'kira artışı' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
        Rize'de 'kira artışı' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İsrail'de kaos hakim
        İsrail'de kaos hakim
        Husumetlisini Marmaray'da görünce
        Husumetlisini Marmaray'da görünce
        Yürekleri yaralayan görüntüye soruşturma
        Yürekleri yaralayan görüntüye soruşturma
        Fatih'te kadınlara yangın tüplü saldırı!
        Fatih'te kadınlara yangın tüplü saldırı!
        Galatasaray, Zaha'nın maliyetini açıkladı!
        Galatasaray, Zaha'nın maliyetini açıkladı!
        O polis memuruna başarı belgesi verildi
        O polis memuruna başarı belgesi verildi
        İki isme flaş teklif!
        İki isme flaş teklif!
        Buruk'tan transfer açıklamalası!
        Buruk'tan transfer açıklamalası!
        Meteoroloji gün verdi! Marmara için 'yüksek sıcaklık' uyarısı
        Meteoroloji gün verdi! Marmara için 'yüksek sıcaklık' uyarısı
        Greta Thunberg hakim karşısında
        Greta Thunberg hakim karşısında
        Süper Kupa'nın oynanacağı tarih açıklandı!
        Süper Kupa'nın oynanacağı tarih açıklandı!
        Hollywood yıldızları İstanbul'da
        Hollywood yıldızları İstanbul'da
        Romain Saiss bombaladı!
        Romain Saiss bombaladı!
        3 günde amorti etti
        3 günde amorti etti
        Moskova'ya 2 İHA saldırısı
        Moskova'ya 2 İHA saldırısı
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
        Yer aynı, zaman aynı, sevgili farklı
        Yer aynı, zaman aynı, sevgili farklı