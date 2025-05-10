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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da sokakta et satışına tepki | Son dakika haberleri

        Adana Kasaplar Odası Başkanı Yağmur'dan sokakta et satışına tepki

        Adana'da bir kişinin sokak ortasında et satışına vatandaşlar ve Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur tepki gösterdi. Saruhan Yağmur, "İlgili zabıta müdürlüğünün denetimlerini arttırmasını istiyoruz, sokaklarda ve pazarlarda daha etkin olursa bu görüntüler olmaz" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 11:07 Güncelleme: 10.05.2025 - 11:07
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        Adana'da sokakta et satışına tepki
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        Adana'da merkez Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Mahallesi'nde bir kişinin sokak ortasında açıkta et satması tepki çekti.

        Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, bir vatandaşın çektiği görüntüye ilişkin yaptığı açıklamada, "O görüntüleri bizlerde hayretler içerisinde izledik. Adana sıcak olduğu için o etlerin muhakkak dolapta muhafaza edilmesi gerekiyor. Önümüzdeki günlerde havalar daha da ısınacak ve bu görüntülerin Adana'da olmaması gerekiyor" dedi.

        Saruhan Yağmur, "Tarım İl Müdürlüğü ile konuyu paylaştık. İlgili zabıta müdürlüğünün denetimlerini arttırmasını istiyoruz. Zabıta, sokaklarda ve pazarlarda daha etkin olursa bu görüntüler olmaz. O görüntüyü ilk izlediğimde Hindistan sandım ancak açıklamayı okuyunca Adana olduğunu öğrendim. Bu görüntü utanç verici, aynı şeylerin olmamasını istiyoruz. Bu denetimler zabıtanın işi o nedenle Seyhan ve Yüreğir'de daha etkin olunması gerekiyor" diye konuştu.

        İHA'nın haberine göre, görüntüye tepki gösteren vatandaşlardan İbrahim İlhan, "Böyle et satılmaz. Kapalı bir alanda satış yapılması gerekiyor. Adana sıcak bir il, insan sağlığı için çok tehlikeli bir görüntü. Bu gıda maddesi ve soğuk bir alanda saklanması gerekiyor. Afganistan ve Hindistan'a benziyor görüntüler" şeklinde konuştu.

        İbrahim İlhan
        İbrahim İlhan

        Nihat Canlı Işık adlı vatandaş ise "Bu şekilde et satılmaz, ne olduğu bile belli değil. İnsanlar için çok tehlikeli bir durum" ifadelerini kullandı.

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