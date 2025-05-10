Adana'da sokakta et satışına tepki

Adana'da merkez Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Mahallesi'nde bir kişinin sokak ortasında açıkta et satması tepki çekti.

Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, bir vatandaşın çektiği görüntüye ilişkin yaptığı açıklamada, "O görüntüleri bizlerde hayretler içerisinde izledik. Adana sıcak olduğu için o etlerin muhakkak dolapta muhafaza edilmesi gerekiyor. Önümüzdeki günlerde havalar daha da ısınacak ve bu görüntülerin Adana'da olmaması gerekiyor" dedi.

Saruhan Yağmur, "Tarım İl Müdürlüğü ile konuyu paylaştık. İlgili zabıta müdürlüğünün denetimlerini arttırmasını istiyoruz. Zabıta, sokaklarda ve pazarlarda daha etkin olursa bu görüntüler olmaz. O görüntüyü ilk izlediğimde Hindistan sandım ancak açıklamayı okuyunca Adana olduğunu öğrendim. Bu görüntü utanç verici, aynı şeylerin olmamasını istiyoruz. Bu denetimler zabıtanın işi o nedenle Seyhan ve Yüreğir'de daha etkin olunması gerekiyor" diye konuştu.

İHA'nın haberine göre, görüntüye tepki gösteren vatandaşlardan İbrahim İlhan, "Böyle et satılmaz. Kapalı bir alanda satış yapılması gerekiyor. Adana sıcak bir il, insan sağlığı için çok tehlikeli bir görüntü. Bu gıda maddesi ve soğuk bir alanda saklanması gerekiyor. Afganistan ve Hindistan'a benziyor görüntüler" şeklinde konuştu.