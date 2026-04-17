        Adana'da voleybol turnuvasında 6 öğretmen darp edildi | Son dakika haberleri

        Adana'da voleybol turnuvasında 6 öğretmen darp edildi

        Adana'da belediyenin düzenlediği voleybol turnuvasında öğretmenler ile bir firma arasında oynanan maçta tartışma çıktı. İddiaya göre öğretmenlerin öne geçmesi üzerine başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve 6 öğretmen darp edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17 Nisan 2026 - 15:41 Güncelleme:
        Turnuvada 6 öğretmen darp edildi

        Adana'da voleybol turnuvasında çıkan kavgada 6 öğretmen darp edildi.

        TURNUVA DÜZENLENDİ

        İHA'daki habere göre olay; Adana'nın Aladağ ilçesinde meydana geldi. Aladağ Belediyesi ilçede voleybol turnuvası düzenledi. Bugün de öğretmenler ile bir firma arasında müsabaka oynandı.

        ÖNE GEÇİNCE TARTIŞMA ÇIKTI

        Müsabaka sırasında öğretmenlerin takımı öne geçince tartışma çıktı.

        6 ÖĞRETMEN DARP EDİLDİ

        Tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşünce, 6 öğretmen darp edildi.

        ARAYA GİRDİLER

        Kavga, maçı izlemeye gelenlerin araya girmesiyle önlendi.

        HASTANEYE KALDIRILDILAR

        Darp edilen 6 öğretmen hastaneye kaldırıldı.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Polis kavgayla ilgili inceleme başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Van ve Bitlisin kırsal bölgelerinde zorlu kış şartlarıyla mücadele sürüyor

        Van ve Bitliste yüksek yerleşim yerlerinde yaşayanlar, nisan ayına rağmen zorlu kış şartlarıyla mücadele ediyor.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Barrack Habertürk'e konuştu
        Barrack Habertürk'e konuştu
        EGM: 411 kişi gözaltına alındı!
        EGM: 411 kişi gözaltına alındı!
        MHP 7 İl Teşkilatını feshetti
        MHP 7 İl Teşkilatını feshetti
        Gülistan Doku'nun hastane kayıtları silindi iddiası!
        Gülistan Doku'nun hastane kayıtları silindi iddiası!
        Tuncay Sonel açığa alındı
        Tuncay Sonel açığa alındı
        Saldırının gerçekleştiği okulla ilgili flaş gelişme!
        Saldırının gerçekleştiği okulla ilgili flaş gelişme!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        80 karat, 16 gram ve sarı elmasla işlenmiş pırlanta! Değeri: 3 milyon dolar!
        80 karat, 16 gram ve sarı elmasla işlenmiş pırlanta! Değeri: 3 milyon dolar!
        Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu!
        Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu!
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Galatasaray'ın rakibi Gençlerbirliği!
        Galatasaray'ın rakibi Gençlerbirliği!
        Boşandılar
        Boşandılar
        Zengin cesareti
        Zengin cesareti
        Fenerbahçede hedef liderlik!
        Fenerbahçede hedef liderlik!
        Yemek yerken akademisyen vurulup ölmüştü! Flaş gelişme!
        Yemek yerken akademisyen vurulup ölmüştü! Flaş gelişme!
        Gözyaşlarını tutamadı
        Gözyaşlarını tutamadı
        Tarihi listeye yeni isim: Arda Turan!
        Tarihi listeye yeni isim: Arda Turan!
        Sessizliğini bozdu
