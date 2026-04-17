Adana'da voleybol turnuvasında 6 öğretmen darp edildi
Adana'da belediyenin düzenlediği voleybol turnuvasında öğretmenler ile bir firma arasında oynanan maçta tartışma çıktı. İddiaya göre öğretmenlerin öne geçmesi üzerine başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve 6 öğretmen darp edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı
Giriş: 17 Nisan 2026 - 15:41
TURNUVA DÜZENLENDİ
İHA'daki habere göre olay; Adana'nın Aladağ ilçesinde meydana geldi. Aladağ Belediyesi ilçede voleybol turnuvası düzenledi. Bugün de öğretmenler ile bir firma arasında müsabaka oynandı.
ÖNE GEÇİNCE TARTIŞMA ÇIKTI
Müsabaka sırasında öğretmenlerin takımı öne geçince tartışma çıktı.
6 ÖĞRETMEN DARP EDİLDİ
Tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşünce, 6 öğretmen darp edildi.
ARAYA GİRDİLER
Kavga, maçı izlemeye gelenlerin araya girmesiyle önlendi.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Darp edilen 6 öğretmen hastaneye kaldırıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Polis kavgayla ilgili inceleme başlattı.
