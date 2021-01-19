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Adana'daki yasa dışı bahis operasyonunda 7 tutuklama

Adana'da yasa dışı bahis oynattığı ileri sürülen kişilere yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 7'si tutuklandı

Adana'daki yasa dışı bahis operasyonunda 7 tutuklama
AA

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 15 Ocak'ta, yasa dışı bahis oynatanlar ile onlarla bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik yaptığı operasyonda 44 kişinin gözaltına alınmasının ardından yapılan çalışmalarda 9 kişi daha yakalandı. Böylece gözaltına alınanların sayısı 53'e yükseldi.

Emniyetteki sorguları tamamlanan 31 kişi, savcılık talimatıyla serbest bırakılırken 22 şüpheli adliyeye gönderildi. AA'nın haberine göre; savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 15'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan operasyon kapsamında 18 milyon lira para transferinin yapıldığı 230 hesaba bloke konulduğu, baskın yapılan adreslerdeki aramalarda, 19 bin lira ile 100 doların yanı sıra 1 ruhsatsız tabanca, 24 dolu fişek, 2 ruhsatsız av tüfeği, çeşitli bankalara ait 30 banka kartı, 45 cep telefonu, 3 tablet bilgisayar, 1 yazıcı ve 8 harici disk ele geçirildiği belirtildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatan ve bu kişilerle bağlantılı olduğu değerlendirilen 60 kişinin yakalanması için 70 adrese özel harekat polislerinin de katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

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