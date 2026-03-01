Canlı
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Adana Demirspor: 0 - Pendikspor: 5 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Adana Demirspor: 0 - Pendikspor: 5 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Pendikspor, konuk olduğu Adana Demirspor'u 5-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2026 - 15:38 Güncelleme:
        Pendikspor, Adana'da farka koştu!

        Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Atko Grup Pendikspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 5-0 yendi.

        Stat: Yeni Adana

        Hakemler: İlker Yasin Avcı, Kemal Mavi, Çağrıcan Pazarcıklı

        Adana Demirspor: Eren Fidan, Enes Demirtaş, Kürşat Türkeş Küçük, Mert Menemencioğlu (Dk. 63 Muhammed Ergen), Gökdeniz Tunç, Yusuf Buğra Demirkıran, Ali Fidan, Osman Kaynak (Dk. 67 Seyfi Efe Irga), Ahmet Yılmaz (Dk. 74 Eymen Namlı), Kayra Saygan, Toprak Bayar

        Atko Grup Pendikspor: Deniz Dilmen, Soldo (Dk. 46 Tarık Tekdal), Berkay Sülüngöz, Denic (Dk. 73 Görkem Bitin), Wilks, Hakan Yeşil (Dk. 72 Adnan Uğur), Ahmet Karademir (Dk. 63 Clarke-Harris), Hüseyin Maldar (Dk. 30 Hamza Akman), Thuram, Bekir Karadeniz, Furkan Doğan

        Goller: Dk. 33 Hamza Akman, Dk. 40 Berkay Sülüngöz, Dk. 44 Wilks, Dk. 67 Clarke-Harris, Dk. 87 Furkan Doğan (Atko Grup Pendikspor)

        Kırmızı kart: Dk. 72 Ali Fidan (Adana Demirspor)

        Sarı kartlar: Dk. 90+2 Kürşat Türkeş Küçük (Adana Demirspor), Dk. 52 Furkan Doğan, Dk. 55 Ahmet Karademir (Atko Grup Pendikspor)

        İstanbul'da soğuk hava ve yağmur etkili oluyor

        İstanbul'da soğuk hava ve yağmur etkili olmaya devam ediyor. Özellikle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde belirli aralıklarla etkisini gösteren yağmur ve soğuk havanın etkisiyle vatandaşların şemsiyelerle tedbir aldığı görülürken turistlerin ise bir kısmı otobüs duraklarına sığındı. İHA)

