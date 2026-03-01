Adana Demirspor: 0 - Pendikspor: 5 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Pendikspor, konuk olduğu Adana Demirspor'u 5-0 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Atko Grup Pendikspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 5-0 yendi.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: İlker Yasin Avcı, Kemal Mavi, Çağrıcan Pazarcıklı
Adana Demirspor: Eren Fidan, Enes Demirtaş, Kürşat Türkeş Küçük, Mert Menemencioğlu (Dk. 63 Muhammed Ergen), Gökdeniz Tunç, Yusuf Buğra Demirkıran, Ali Fidan, Osman Kaynak (Dk. 67 Seyfi Efe Irga), Ahmet Yılmaz (Dk. 74 Eymen Namlı), Kayra Saygan, Toprak Bayar
Atko Grup Pendikspor: Deniz Dilmen, Soldo (Dk. 46 Tarık Tekdal), Berkay Sülüngöz, Denic (Dk. 73 Görkem Bitin), Wilks, Hakan Yeşil (Dk. 72 Adnan Uğur), Ahmet Karademir (Dk. 63 Clarke-Harris), Hüseyin Maldar (Dk. 30 Hamza Akman), Thuram, Bekir Karadeniz, Furkan Doğan
Goller: Dk. 33 Hamza Akman, Dk. 40 Berkay Sülüngöz, Dk. 44 Wilks, Dk. 67 Clarke-Harris, Dk. 87 Furkan Doğan (Atko Grup Pendikspor)
Kırmızı kart: Dk. 72 Ali Fidan (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 90+2 Kürşat Türkeş Küçük (Adana Demirspor), Dk. 52 Furkan Doğan, Dk. 55 Ahmet Karademir (Atko Grup Pendikspor)