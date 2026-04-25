Adana Demirspor: 1 - Ümraniyespor: 3 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti. Talha Bartu Özdemir, Doruk Ertuğrul ile Jurgen Bardhi'nin golleriyle ligde iki maç sonra kazanan Ümraniyespor, haftayı 46 puanla tamamladı ve maç fazlasıyla 14. sıraya tırmandı. 80. dakikada Enes Demirtaş'ın gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Adana Demirspor ise -57 puanla sonuncu sırada tamamladı.
İstanbul temsilcisine 1-0 gerideyken galibiyeti getiren golleri 45+3'te Talha Bartu Özdemir, 87'de Doruk Ertuğrul ve 90+4. dakikada Jurgen Barhi atarken, ev sahibinin tek golünü ise 3. dakikada Ahmet Bolat kaydetti.
Adana Demirspor'da forma giyen Enes Demirtaş, 80. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki ve son haftasında Adana Demirspor, İstanbulspor'a konuk olacak. Ümraniyespor, Keçiörengücü'nü ağırlayacak.