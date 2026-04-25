Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Adana Demirspor: 1 - Ümraniyespor: 3 | MAÇ SONUCU

        Adana Demirspor: 1 - Ümraniyespor: 3 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti. Talha Bartu Özdemir, Doruk Ertuğrul ile Jurgen Bardhi'nin golleriyle ligde iki maç sonra kazanan Ümraniyespor, haftayı 46 puanla tamamladı ve maç fazlasıyla 14. sıraya tırmandı. 80. dakikada Enes Demirtaş'ın gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Adana Demirspor ise -57 puanla sonuncu sırada tamamladı.

        Giriş: 25 Nisan 2026 - 18:10 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ümraniyespor iki maç sonra kazandı!

        Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Adana Demirspor ile Ümraniyespor kozlarını paylaştı. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-1'lik skorla Ümraniyespor oldu.

        İstanbul temsilcisine 1-0 gerideyken galibiyeti getiren golleri 45+3'te Talha Bartu Özdemir, 87'de Doruk Ertuğrul ve 90+4. dakikada Jurgen Barhi atarken, ev sahibinin tek golünü ise 3. dakikada Ahmet Bolat kaydetti.

        Adana Demirspor'da forma giyen Enes Demirtaş, 80. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        Bu sonuçla beraber iki maçlık galibiyet hasretini bitiren Ümraniyespor, puanını 46'ya çıkardı ve maç fazlasıyla 14. sıraya tırmandı. 20. sıradaki Adana Demirspor ise -57 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki ve son haftasında Adana Demirspor, İstanbulspor'a konuk olacak. Ümraniyespor, Keçiörengücü'nü ağırlayacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
