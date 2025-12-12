Habertürk
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Adana Demirspor - Boluspor: 1-6 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Adana Demirspor - Boluspor: 1-6 (MAÇ SONUCU)

        Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Boluspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 6-1 mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2025 - 19:29 Güncelleme: 12.12.2025 - 19:29
        Boluspor'dan 6 gollü galibiyet!
        Trendyol 1’inci Lig’in 17’nci hafta karşılaşmasında Boluspor, Fuat Tosyalı Stadyumu’nda konuk olduğu son sıradaki Adana Demirspor'u 6-1 mağlup etti.

        7’nci dakikada Boluspor öne geçti. Boluspor’un orta alandan geliştirdiği atakta Buğra, ceza sahası içine ortasını gönderdi. Topu kontrol eden Doğancan, karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi: 0-1.

        21’inci dakikada Boluspor farkı ikiye çıkardı. Rakip ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Barış’ın, yerden ortasında Hasani, topu ağlara gönderdi: 0-2.

        34’üncü dakikada Boluspor 3’üncü golü buldu. Sağ kanattan geliştirilen atakta Buğra, topu ceza sahasına yerden ortaladı. İçeri koşu yapan Hasani’nin gelişine şutunda top ağlara gitti: 0-3.

        37’nci dakikada Boluspor farkı 4’e çıkardı. Orta alanda kazandığı topla ileri çıkan Doğancan, rakip savunmanın arkasına sarkan Akanbi’ye ara pasını gönderdi. Karşı karşıya pozisyonda Akanbi’nin şutunda, top ağlara gitti: 0-4.

        Karşılaşmanın ilk yarısı Boluspor’un 4-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

        58’inci dakikada Boluspor 5’inci golü buldu. Hasani’nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda rakip savunmanın arasından yükselen Arda’nın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-5.

        76’ncı dakikada Boluspor farkı 6’ya çıkardı. Rakip savunma arkasına atılan uzun pasta topla buluşan Hasani, kaleci Murat’ı geçtikten sonra topu boş kaleye gönderdi: 0-6.

        90’ıncı dakikada Adana Demirspor ilk golünü buldu. Orta alandan geliştirilen atakta Doğuhan, topu yerden ceza sahasına gönderdi. Topu kontrol eden Kürşat’ın plase şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-6.

        STAT: Fuat Tosyalı Stadyumu

        HAKEMLER: Yusuf Adnan Kendirciler, Sabri Öge, Harun Güngör

        ADANA DEMİRSPOR: Murat Eser- Kadir Karayiğit, Hasan Alp Kaya (Dk. 61 Ali Arda Yıldız), Yusuf Demirkıran, Osman Kaynak, Mert Menemencioğlu (Dk. 46 Doğuhan Asım Dübüş), Enes Demirtaş (Dk. 78 Halil Eray Aktaş), Kürşat Türkeş Küçük, Ahmet Yılmaz (Dk. 71 Ulaş İmergi), Gökdeniz Tunç (Dk. 46 Diyar Zengin), Ahmet Bolat

        BOLUSPOR: Türker Dırdıroğlu- Devran Şenyurt, Işık Kaan Arslan (Dk. 46 Onur Öztonga), Kouagba, Lima, Buğra Çağıran (Dk. 66 Harun Alpsoy), Balburdia, Doğancan Davas (Dk. 78 Ömürcan Artan), Barış Alıcı (Dk. 32 Akanbi), Hasani, Arda Usluoğlu (Dk. 66 Boakye)

        GOLLER: Dk. 90 Kürşat Türkeş Küçük (Adana Demirspor), Dk. 7 Doğancan Davas, Dk. 21 Dk. 34 Dk. 76 Hasani, Dk. 37 Akanbi, Dk. 58 Arda Usluoğlu (Boluspor)

        SARI KARTLAR: Enes D., Ali Arda Yıldız (Adana Demirspor), Boakye (Boluspor)

