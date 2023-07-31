Adana Demirspor Cluj Konferans Ligi maçı ne zaman, hangi gün ve hangi kanalda?

Adana Demirspor Cluj Konferans Ligi maçı ne zaman, hangi gün ve hangi kanalda?

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UEFA Konferans Ligi'nde ikinci ön eleme turu rövanş maçları başlıyor. Bu yıl tarihinde ilk defa Avrupa kupalarında temsil eden Adana Demirspor, Bir üst tura yükselme mücadelesinde Cluj' u ağırlamaya hazırlanıyor. Peki, Adana Demirspor Cluj maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?