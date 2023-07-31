Adana Demirspor Cluj Konferans Ligi maçı ne zaman, hangi gün ve hangi kanalda?
UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Adana Demirspor, Romanya ekibi Cluj ile ikinci ön eleme turu rövanş maçına çıkmaya hazırlanıyor. Turun ilk karşılaşmasında deplasmanda rakibi ile 1-1 berabere kalan lacivert beyazlılar, sahasında konuk edeceği rakibini mağlup etmesi halinde adını bir üst tura yazdıran taraf olacak. İşte, Adana Demirspor Cluj karşılaşmasının günü, saati ve yayıncı kanalı hakkında bilgiler...
UEFA Konferans Ligi'nde ikinci ön eleme turu rövanş maçları başlıyor. Bu yıl tarihinde ilk defa Avrupa kupalarında temsil eden Adana Demirspor, Bir üst tura yükselme mücadelesinde Cluj' u ağırlamaya hazırlanıyor. Peki, Adana Demirspor Cluj maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ADANA DEMİRSPOR CLIJ MAÇI NE ZAMAN?
İki takım arasında oynanacak olan rövanş maçı 3 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'da hakem Verboomen'in düdüğü ile başlayacak.
ADANA DEMİRSPOR CLUJ MAÇI HANGİ KANALDA?
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele TV 8.5 kanalında canlı olarak yayınlanacak.