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        Haberler Gündem Adana Demirspor Genk play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Genk Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Adana Demirspor, 2. tur ve 3. tur elemelerinde CFR Cluj ve Osijek'i eleyerek play-off turuna yükseldi. Mavi şimşekler bu defa UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Genk ile mücadele edecek. Söz konusu karşılaşmaya dair futbolseverlerin merak ettiği Genk Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak sorularının cevaplarını derledik!

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        Habertürk
        Giriş: 22.08.2023 - 10:59
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        Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Osijek'e deplasmanda 3-2 mağlup oldu ancak toplamda 7-4'lük skorla tur atladı. UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off ilk maçında Adana Demirspor deplasmanda Belçika takımlarından Genk ile mücadele edecek. Peki Genk Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

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        GENK ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

        Genk Adana Demirspor play-off ilk maçı 24 Ağustos Perşembe akşamı oynanacak ve zorlu mücadele saat 21.00'de başlayacak.

        Karşılaşmanın rövanşı ise 31 Ağustos Perşembe günü Belçika'da oynanacak.

        3

        GENK ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

        Genk Adana Demirspor maçı TV8,5 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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        ADANA DEMİRSPOR'UN MUHTEMEL İLK 11'İ

        Vedat Karakuş, Abdurrahim Dursun, Jovan Manev, Ismail Çokçalış, Yıldırım Çetin, Yusuf Erdoğan, Samuel Nongoh, Kevin Rodrigues, Gökhan İnler, Younes Belhanda, Emre Akbaba

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        Haberi Hazırlayan: Mirac Tunc
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